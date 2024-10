Stasera pago io! torna al Verdi

Quindicesima edizione per Stasera pago io, rassegna teatrale serale dedicata alle famiglie, inventata proprio al Teatro Verdi grazie a un’intuizione del direttore artistico Renzo Boldrini.

Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop.

La rassegna è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Quattro appuntamenti, tutti di venerdì, alle 21: si comincia venerdì 8 novembre con Zuppa di sasso con Danilo Conti e Antonella Piroli, della compagnia Accademia Perduta. La fiaba a cui è ispirato lo spettacolo si perde nelle trame del tessuto popolare fitto di storie, racconti, aneddoti. Risale ad epoche in cui giramondo, vagabondi, soldati reduci da battaglie campali che tentavano di ritornare a casa, di solito a piedi e senza risorse, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso.Stranieri, sconosciuti che chiedevano ospitalità e ristoro e che alle volte con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi che attraversavano, risvegliando in questi ultimi sentimenti e sensazioni dimenticate o sopite.

Età consigliata 3-8 anni.

La programmazione prosegue venerdì 15 novembre una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro Ape Pina di e con Vania Pucci, il 22 novembre Stelle della compagnia Piccionaia e si chiude venerdì 29 novembre con Alice nell’allestimento di Fratelli di Taglia.

Per conquistare i fantassegni si può partecipare alle animazioni organizzate nei centri commerciali della zona: sabato 2 novembre dalle 10alle 13 alla Coop di Castelfranco di Sotto e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli; sabato 16 novembre dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

