Cade per diversi metri in un calanco, muore cacciatore 68enne nel Mugello

Un cacciatore di 68 anni è morto stamani a Firenzuola, nel Mugello, dopo una caduta accidentale in un calanco per diversi metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:25. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’elisoccorso Pegaso, che hanno raggiunto l’uomo per le operazioni di recupero e rianimazione, ma il medico ha constatato il decesso. Ieri in Toscana un altro uomo è morto per un incidente di caccia.

