Dal 1 novembre in vigore l’orario invernale dei Musei di Certaldo

Inizia come ogni anno con il 1 novembre l’orario invernale dei Musei di Certaldo, che resterà in vigore fino al 31 marzo 2025. Il Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio e il Museo di Arte Sacra, hanno infatti un orario coordinato che consente anche di visitare i tre spazi e il Museo del Chiodo (quest’ultimo previa prenotazione) con un biglietto unico.

Questo gli orari in vigore del 1 novembre 2024:

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì, aperti ore: 10.00-13.00 e 14.30-16.30

Sabato-Domenica, aperto ore: 10.00-13.00 e 14.30-17.30

Chiusi il Martedì

Il Sistema Museale di Certaldo offre la possibilità ai visitatori di acquistare un biglietto unico per accedere al Museo Palazzo Pretorio e al Museo Casa del Boccaccio. Vi è inoltre la possibilità di includere, in un unico biglietto, anche il Museo di Arte Sacra. Il Museo del Chiodo, situato nel centro artigiano presso Palazzo Giannozzi, è visitabile solo su prenotazione per gruppi di almeno 20 visitatori e con tariffa: Euro 1,00 a persona.

La biglietteria del Sistema Museale è situata nei locali adiacenti al Palazzo Pretorio.

TARIFFE BIGLIETTO UNICO PALAZZO PRETORIO, CASA BOCCACCIO e MUSEO DI ARTE SACRA (3 musei)

INTERO – Euro 7,00 a persona

RIDOTTO – Euro 5,00 a persona

TURISMO SCOLASTICO - Euro 2,50 a persona

TARIFFE BIGLIETTO UNICO PALAZZO PRETORIO e CASA BOCCACCIO (2 musei)

INTERO – Euro 5,00 a persona

RIDOTTO – Euro 4,00 a persona:

TURISMO SCOLASTICO - Euro 2,00 a persona

ELENCO DELLE AGEVOLAZIONI

INGRESSO RIDOTTO

– bambini 7 – 14 anni

– adulti oltre 65 anni

– studenti

– possessori Carta Giovani e soci Touring Club Italiano

– possessori del biglietto emesso dalla funicolare

– in occasione di convegni, seminari o eventi in genere che non permetta la visita completa ad uno dei due musei del Sistema Museale

– gruppi di almeno 25 persone paganti

TURISMO SCOLASTICO

Tariffazione ridotta per gite scolastiche extra-comunali, per ogni studente facente parte di gruppi scolastici in visita a Certaldo organizzati da istituti, associazioni o organismi che perseguono finalità didattiche

INGRESSO GRATUITO

– bambini 0 – 6 anni

– Scuole del Comune di Certaldo

– accompagnatori delle gite scolastiche e gruppi guidati

– invalidi e accompagnatori invalidi e membri I.C.O.M.

– cittadini residenti nel Comune di Certaldo

– Convegnisti e ospiti dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio o del Comune di Certaldo

Info e prenotazioni: IL SISTEMA MUSEALE - VisitCertaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

