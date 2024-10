Donano il sangue al Meyer prima del matrimonio, poi rinfresco in RSA dalla mamma dello sposo

Una tappa al Meyer per donare il sangue e poi via, di corsa, in Palazzo Vecchio per pronunciare il fatidico sì. È questa la scelta solidale di Giulia e Michele, una coppia di storici donatori del Centro trasfusionale dell’Ospedale pediatrico fiorentino che ieri mattina, subito dopo il prelievo, sono convolati a nozze con una cerimonia intima, ma molto emozionante nella Sala Rossa del Comune di Firenze. A pranzo, poi, era previsto un rinfresco nella Rsa dove è ospitata la mamma di Michele, impossibilitata a partecipare all’evento.

La giornata più importante di Giulia e Michele è cominciata molto presto, proprio al Meyer. Il Centro trasfusionale dell’ospedale era stato addobbato con fiori e palloncini e quando i promessi sposi si sono accomodati sul lettino sono stati accuditi da medici e infermieri. A festeggiarli c’era anche Adriano Rossi, l’infaticabile presidente dell’Avis di Campi Bisenzio, l’uomo che nel 2010, li convinse a diventare donatori.

“Ormai – ricorda Giulia – sono quattordici anni che doniamo il sangue al Meyer e ci pareva bello che anche questo giorno per noi importante fosse contrassegnato da un gesto bello e generoso. E poi ci piace pensare che, ogni anno, il nostro anniversario, ci aiuterà a ricordare l’importanza del dono di questo materiale, essenziale per la vita di tanti bambini e adulti. E speriamo di convincere tante persone a fare altrettanto”.

Gli occhi diventano lucidi quando i fidanzati ricordano Claudio, un altro storico donatore del Centro trasfusionale dell’Aou Meyer Irccs. “La prima volta lo avevamo convinto noi a venire qui – spiegano – ma dopo che ebbe visto i bambini in ospedale, cominciò a essere un assiduo frequentatore del Centro. Rinunciava sempre alla colazione tradizionalmente offerta ai donatori per il piacere di regalare i biscotti ai piccoli di passaggio. Questa nostra decisione è anche per ricordare la sua generosità che ci manca tanto adesso che non c’è più”.

“Da sempre – spiega Adriano Rossi, presidente dell’Avis di Campi – la nostra associazione ha un legame speciale con il Meyer: il 97% dei nostri donatori dona il sangue per bambini e adolescenti dell’ospedale pediatrico”.

