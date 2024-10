Santa Maria a Monte, Pd: "Amministrazione ignora le problematiche del centro storico"

Leggiamo con dispiacere la nota della proprietaria della gelateria del Borgo che è costretta a chiudere sia per il prolungarsi dei lavori che l’hanno ingabbiata ma anche per il mancato ascolto da parte di un’amministrazione che dovrebbe avere come obiettivi principali la presa in carico dei problemi dei propri cittadini e il tentativo di risolverli e che invece neppure ascolta e anzi come si nota dagli interventi sui social non riesce ad assumersi responsabilità che le competono essendo in questo momento alla gestione della cosa pubblica.

Purtroppo questa amministrazione sembra proprio ignorare le problematiche di un centro storico che sta diventando sempre più invivibile e si trincera dietro al pensiero che la colpa non può essere degli ultimi quando la situazione di degrado e di abbandono proviene da lontano, ma l’amministrazione precedente, della quale molti facevano parte, e l’attuale hanno però pubblicizzato la situazione del centro storico come risolvibile e magicamente trasformabile con la bacchetta magica di slogan e incentivi senza una visione lungimirante.

Il nostro partito ha denunciato già diverse volte questa situazione sia con interventi sulla stampa sia con interventi in consiglio comunale rappresentando le criticità che stavano sommandosi nell’esecuzione dei lavori ma le risposte non sono arrivate anzi ci sono stati sempre rimbalzi di colpe senza una assunzione di responsabilità doverosa per chi deve amministrare perché delegati dai cittadini con il voto. Era necessario almeno costruire, con coloro che si trovavano a vivere il disagio, un rapporto di conoscenza e soprattutto dare consapevolezza di ciò che si stava facendo e di cosa era necessario fare per risolvere per quanto possibile il problema: questo deve fare un’amministrazione che tiene al benessere dei propri cittadini e non ignorare richieste e disagi evidenti.

Purtroppo dispiace ribadire che il degrado e l’abbandono in cui sta versando il nostro comune sia per i problemi legati ai campi sportivi, ai cimiteri, all’erba non tagliata rendendo pericolose strade e piazze, e non certamente ultimo il nostro centro storico ci restituiscono una amministrazione che arranca e barcolla e chi ci rimette sono i nostri cittadini che avrebbero bisogno di più sicurezza e benessere in un momento socio-economico difficile per tutti.

Fonte: PD Santa Maria a Monte

