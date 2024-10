'Un Autunno per l’Ambiente' prosegue con il birdwatching nell’oasi Arnovecchio

Dalla "Open week" al gattile in programma nei prossimi giorni (dal 4 all’8 novembre 2024), il cartellone eventi “Un Autunno per l’Ambiente” ci porterà ad Arnovecchio, dalle 9 alle 11, per una visita a tema sull’

La visita è gratuita ma è richiesta la prenotazione da effettuare a Legambiente Empolese-Valdelsa, tramite email all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com, inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

CHE COSA È IL BIRDWATCHING - Il “Birdwatching” (osservazione e riconoscimento degli uccelli liberi nel loro ambiente naturale) è un’attività semplice e rilassante che si può praticare in ogni tipo di ambiente, a partire dal giardino di casa; le aree protette, oltre ad offrire avvistamenti particolari per chi è già esperto, sono il luogo ideale per chi muove i primi passi. L’area di Arnovecchio, gestita da Legambiente Empolese-Valdelsa per conto del Comune di Empoli, è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche una palestra per chi si avvicina per la prima volta al Birdwatching.

Durante la visita a tema verranno introdotte le basi del Birdwatching presentando i pochi strumenti necessari (binocolo e manuale di riconoscimento) e fornendo indicazioni utili per orientarsi fra i vari modelli e titoli disponibili sul mercato. Utilizzando come esempi dal vivo gli uccelli acquatici ed i piccoli passeriformi del bosco verranno affrontate le tecniche di riconoscimento che consentono di districarsi fra le varie specie, le differenze stagionali e di età nel piumaggio. Considerato il tema, è necessario il binocolo.

DESCRIZIONE DELL’AREA - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI e APERTURE - Nel mese di novembre l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio in orario 14-17 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, ad accesso libero.