Viabilità, Centrodestra per Empoli: "Problema sottovalutato"

In seguito ai disagi causati dal traffico congestionato registrato mercoledì 30 ottobre a Empoli, in occasione della partita di Serie A tra Empoli e Inter, il Centrodestra per Empoli - composto dai consiglieri Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci - ha espresso forti critiche verso le scelte dell’attuale amministrazione comunale.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, il miglioramento della viabilità e della mobilità cittadina rappresenta una delle priorità fondamentali indicate nel programma elettorale presentato il 10 maggio scorso.

“I problemi di traffico non sono episodi isolati, ma sintomi di una situazione più ampia” sottolineano i rappresentanti del Centrodestra, che evidenziano come i punti nevralgici della città, tra cui i poli scolastici, l’ospedale e le uscite della FI-PI-LI, richiedano interventi urgenti per rendere più sicura ed efficiente la viabilità. Nel programma elettorale della coalizione a sostegno di Poggianti Sindaco, infatti, sono presenti cinque punti chiave sulla mobilità, a testimonianza di un impegno mirato a risolvere tali problematiche, tra cui la realizzazione di una strada parallela a Via Sanzio per decongestionare il traffico.

Il gruppo contesta l’attuale amministrazione per aver dato priorità a progetti come il Nuovo Teatro, il campo di atletica, interventi su strade secondarie come a Casenuove, e l’illuminazione natalizia, che ha comportato una spesa di 150 mila euro. Queste scelte, secondo i rappresentanti del Centrodestra, dimostrano una mancanza di attenzione verso le priorità evidenti per la città.

“Per noi è inconcepibile che non si intervenga con urgenza sulla sicurezza delle strade e su un piano di mobilità più strutturato e in linea con le esigenze della cittadinanza” concludono Poggianti e Chiavacci.

Fonte: Ufficio Stampa

