Furto di un'auto e in un'attività commerciale, denunciato due volte nella stessa mattina

Denunciato due volte nella stessa mattina per due furti distinti. È successo a Volterra dove i carabinieri nella giornata di ieri, al termine delle indagini iniziate dal furto di un'auto avvenuto alle prime luci dell'alba del 28 ottobre, sono risaliti al presunto autore del reato. Nello specifico l'uomo, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, approfittando delle chiavi inserite nel quadro si è impossessato di un'auto che si trovava parcheggiata nel centro di Volterra, per poi abbandonarla dopo alcune ore a Firenze. I militari sono risaliti all'identità del presunto responsabile grazie al modus operandi, utilizzato già più volte in precedenza per lo stesso tipo di reato. Denunciato, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Nella stessa mattina dopo un'altra indagine, lo stesso soggetto è stato segnalato per la seconda volta poiché ritenuto responsabile di un furto commesso la notte precedente ai danni di un'attività commerciale. Secondo quanto ricostruito avrebbe infranto la porta a vetri di un centro estetico, impossessandosi di una piccola cassetta in ferro contenente poche decine di euro, ritrovata poi da un passante poco distante dal luogo del furto. Durante il sopralluogo i militari hanno ritrovato anche alcune macchie di sangue sulla cassetta e insospettiti dal modus operandi, hanno indirizzato i sospetti sull'uomo, nuovamente denunciato.

