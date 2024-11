Lucca Comics & Games 2024, ospiti e programma del quarto giorno

Sabato 2 novembre si entra nel vivo del weekend di Lucca Comics & Games 2024, carico di sorprese e momenti imperdibili che faranno la gioia della Community, accorsa per partecipare anche quest’anno alla manifestazione dedicata alla cultura e alla creatività più grande d’Italia.

Fumetti, come sempre, protagonisti della giornata, con moltissimi eventi navigabili e filtrabili attraverso la preziosa app LuccaCG24 Assistant. Si parte alle ore 10:00 con La meraviglia intorno a noi: Barbara Canepa, Florent Sacré e Matt Dixon, moderati da Alessandro Apreda aka DocManhattan, svelano i segreti delle loro storie fantastiche e di personaggi in grado di rapire il pubblico guidandolo in avventure straordinarie. Alle 11:30, in Sala Tobino, Showcase Baron Yoshimoto: Paolo la Marca conversa con la leggenda del fumetto giapponese e maestro del gekiga. Alla stessa ora, appuntamento con Webtoon, la nuova via coreana: i curatori dell’omonima mostra gratuita (Fondazione Banca del Monte) dialogano con Myeongmi Kim. E tornando al Giappone, sempre alle 11:30, il talk con Kyoutarou Azuma (San Girolamo). Alla Chiesetta dell’Agorà Jean-Pierre Dionnet per Métal Hurlant, Matteo Colella per La Revue Dessinée e il collettivo indie Amianto dialogano su Il dietro le quinte delle riviste (ore 11:30-12:30, ingresso gratuito). Alle 13:00, è la volta di altri due straordinari autori: nello Showcase Paco Roca e Marco Rizzo si confronteranno, moderati da Luca Raffaelli, il più importante autore spagnolo di graphic novel e autore di Rughe (premiato come Miglior storia lunga, Gran Guinigi al Lucca Comics & Games 2008) e Marco Rizzo, tra gli autori italiani di punta nel filone del “graphic journalism”. Sempre alle 13:00, spazio a La conquista della sessualità con Fumettibrutti, Zainab Fasiki, Grazia La Padula, Chiara Gregori e Patrizia Fistesmaire. E ancora il Maxi Showcase di Akane Torikai, nota per opere come Saturn Return e La professoressa mente, dove ci sarà la possibilità di vedere dal vivo le sue capacità (ore 13:00-14:00, San Romano).

Nel pomeriggio, alle 14:00, Teatro del Giglio, si terrà l’atteso keynote Sergio Bonelli Editore: uno sguardo al futuro. Le novità editoriali e multimediali, durante il quale la casa editrice di Tex e Dylan Dog - con la guest star Lillo - presenterà i progetti che bollono nella pentola della fabbrica dei sogni di via Buonarroti. Alle 14:30 da non perdere Come stai? con Giacomo Bevilacqua, Francesca Torre, Sara Malucelli ed Edo Massa. Torna uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano: Valentina è vera!, la presentazione della nuova storia di Valentina di Guido Crepax, ambientata nella Milano dei giorni nostri, scritta e disegnata da Sergio Gerasi, che sarà presente assieme alla famiglia Crepax in Chiesa di San Giovanni, alle ore 16:00. Alla stessa ora, in Auditorium del Suffragio, Kalimatuna: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki, Deena Mohamed, parola alle tre artiste-attiviste al centro della mostra a Palazzo Ducale Kalimatuna: le nostre parole di libertà. In Auditorium San Romano, ci si sposta verso i lidi dell’orrore con Showcase: Gou Tanabe e i Miti di Lovecraft: l'acclamato e pluripremiato mangaka Gou Tanabe, noto per i suoi straordinari adattamenti dei racconti di H.P. Lovecraft, presenta per la prima volta ai lettori italiani le sue opere in un maxi showcase; in Sala Tobino, Dall’Olimpiade di Parigi al mondo del fumetto - La nazionale di Atletica a LuccaC&G: Larissa Iapichino, Sveva Gerevini e Leonardo Fabbri, fresche di Olimpiadi, incontrano il pubblico in un imperdibile dialogo tra sport e narrativa illustrata.

Alle 17:30 altro tris d’eccezione. In Sala Tobino Showcase Tony Sandoval, moderato da Michele Ginevra, autore di opere come Il cadavere e il sofà, Nocturno e Futura nostalgia, parlerà dei suoi mondi oscuri, malinconici e fiabeschi attraverso le sue affascinanti illustrazioni caratterizzate da linee morbide e colori acquerellati. In auditorium del Suffragio viene presentato Generazione Fumetto – il documentario, il nuovo progetto cinematografico della casa di produzione e distribuzione Valmyn, raccontato dalla genesi allo sviluppo attraverso le parole del regista Omar Rashid e di alcuni artisti che hanno partecipato: Giacomo Bevilacqua, Rita Petruccioli, Mirka Andolfo, Maicol e Mirco. In Auditorium San Romano Palmares: Eisner, Fauve, Yellow Kid, raccontati da chi li ha vinti, con ospiti Gary Groth, Werther Dell’Edera, Scott Snyder, Tula Lotay, Jeph Loeb, Sean Philipps, Daniel Clowes, Skottie Young, Dustin Nguyen, Lorenzo Mattotti e Silvia Ziche.

Infine, l’atteso sguardo corale sulla creatività francese tra generazioni e linguaggi: Hexagone Panorama. Alle 18:00, in Auditorium San Girolamo, si ritroveranno George Ramaiolì, Jean-Pierre Dionnet, Florent Sacrè, Naokuren, Tony Valente, François Schuiten (da remoto) ed Edmond Baudoin, moderati da Matteo Alemanno.

Per l’area fantasy, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca numerosi appuntamenti con autori e autrici amatissimi dal pubblico. Appuntamento con: La vanità che consuma: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde illustrato da Benjamin Lacombe (ore 10:30), il dialogo tra Penn Cole e A.B. Poranek: la carica del fantasy romance che invade il mondo (ore 14:15, Fondazione Banca del Monte di Lucca); Il signore degli anelli ad alta voce con le letture di Massimo Popolizio (ore 15:30); Christopher Buehlman: Il ladro linguanera (ore 16:45).

Passando all’area videogames, dalle 10 alle 12:30, comincia nel Riot Stadium – PalaTagliate l'attesa dei Worlds con attività di Q&A insieme ai caster; dalle 15 andrà in scena il Watch party dei Worlds: in diretta dalla O2 Arena di Londra, i migliori team del pianeta si sfideranno per la corona di Campione Mondiale di League of Legends. Restando in tema di sfide, a pochi passi dal Riot Stadium, l’area Videogames presso il Padiglione Palazzetto, dove la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha allestito un’area dedicata al mondo del calcio virtuale, in cui appassionati e curiosi potranno sfidarsi in tornei giornalieri sui più famosi videogiochi calcistici. La presenza della Federazione a Lucca rappresenta la tappa conclusiva di un percorso competitivo ed emozionante che ha preso il via con un torneo itinerante strutturato in tre tappe denominato eNazionale Community Kickoff, ognuna delle quali ha visto giocatori di qualsiasi livello competere per premi esclusivi.

Alle ore 11:00 Jason Latino e Joachim Vleminckx saliranno sul palco del Teatro del Giglio per un esclusivo panel moderato da Fabio Viola mentre alle 16:00 Vleminckx e Viola discuteranno dell'impressionante lavoro che si cela dietro il design del mondo di Baldur's Gate III.

Alle 17:30, in Auditorium San Francesco, Life is Strange: Double Exposure, panel che vedrà gli host speciali Cydonia, Ckibe e Claudio Di Biagio coinvolgere il pubblico in un evento imperdibile per tutti gli appassionati di true crime!

Il 2 novembre è anche il giorno in cui la community di LC&G 2024 dovrà… alzare gli occhi al cielo! In due momenti della giornata un pallone aerostatico dedicato all'avventuriero più famoso del mondo sorvolerà i cieli di Lucca, tributando Indiana Jones e l'antico Cerchio™.

Grande festa per i fan di Barbascura X! che, oltre ai firmacopie giornalieri a Pala dediche - EX Caffetteria Palazzo Ducale Di Lucca, potranno incontrarlo il 2 dicembre in due occasioni: la prima durante l’appuntamento Spazio-tempo, buchi neri e altri onanismi astrofisici (ore 11:00, Auditorium San Francesco), che va a introdurre il quarto numero del “Satiro Scientifico”, incentrato sull’astrofisica e sui viaggi mentali che si fanno con gli amici alle feste e dal titolo emblematico Seghe mentali cosmiche. A seguire, alle ore 15:00, Grog Live Show, il divulgatore tarantino presenterà il suo nuovo gioco, Evolversi male, assieme a Power Pizza (Lorro e Nik).

Al padiglione Carducci il gioco non si ferma e anche oggi i visitatori potranno trovare occasioni per vivere il mondo del gioco a 360°. Alle 9:30, al Grog Live Show si svolgerà la presentazione di From the Other Side, il gioco da tavolo ufficiale dei Blind Guardian. Hans e Frederich Hansi Kursch, Frederik Ehmke e Cristina Scabbia racconteranno al pubblico tutto sul nuovo gioco da tavolo dedicato a una delle band metal più iconiche di sempre

Alle 11:45 in Sala Ingellis si potrà partecipare a Decidi tu la Storia: AudioGame Live con Claudio Di Biagio, un avvincente racconto interattivo in cui Claudio sarà voce narrante, mentre il pubblico sarà coinvolto in ogni scelta e svolta narrativa.

Alle 17:00, in Teatro del Giglio, torna uno degli incontri più attesi di LC&G: Francesco Lancia festeggia i 50 anni di D&D con una puntata live di “Dungeons & Deejay”, il podcast realizzato in collaborazione con Wizards of the Coast ispirato proprio al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo. Una serata di puro divertimento che, per l’occasione, vedrà sfidarsi a colpi di improvvisazione uno speciale cast d’eccezione composto da Ditonellapiaga, Roberto Lipari, Carlo Lucarelli, Alessandra Patitucci e Rocco Tanica.

Per il programma di Area Movie, Tim Miller racconta Secret Level (ore 16:00, Cinema Astra): il creatore ed executive producer di Secret Level, la nuova serie antologica animata che racconta 15 storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo in uscita dal 10 dicembre su Prime Video, racconta al pubblico di Lucca Comics & Games il dietro le quinte e le curiosità sugli stupefacenti episodi della serie, caratterizzati da un’animazione e una narrazione rivoluzionarie.

Animazione d’autore per i più piccoli (e non solo) con Flow, capolavoro diretto dal giovanissimo Gints Zilbalodis che dopo aver incantato il Festival di Cannes arriva a Lucca prima dell’uscita in sala il 7 novembre con Teodora (ore 16:30, Cinema Centrale). Flow racconta l’epico viaggio di un gatto in barca insieme a un gruppo di compagni, tra paesaggi di incantevole bellezza e pericoli imprevisti. Sempre al Cinema Centrale (ore 11:00), appuntamento con Team Jay, la prima serie animata interamente prodotta da un club calcistico, approda al Lucca Comics 2024. Il successo della serie, giunta alla seconda stagione, testimonia la volontà di Juventus di perseguire l’innovazione nei contenuti, con l’obiettivo di porre l’accento su tematiche importanti quali il gioco di squadra, l’inclusione, l’ambiente, il superamento delle difficoltà, il tutto con un linguaggio adatto alla fascia d’età a cui è rivolto. Gioele, piccolo tifoso affiliato alla Junior Membership, e il 10 bianconero Kenan Yildiz, si uniscono al Team Jay per vincere insieme una nuova sfida.

In occasione dei 40 anni di Tetris, Henk Rogers e Aleksej Pažitnov, founder di The Tetris Company, incontreranno il pubblico di Lucca in un Q&A al termine della proiezione del film diretto da Jon S. Baird che racconta l’incredibile storia del gioco diventato leggenda, grazie a Apple Tv+ (ore 17:15, Cinema Astra). A tema videogiochi anche l’incontro dedicato a Videogame Hunters (ore 14:00, Cinema Centrale), la prima serie factual dedicata all'universo del retrogaming in Italia, con protagonisti gli Arcade Story, il collettivo fondato da Antonio Nati, punto di riferimento della scena pop del nostro Paese, che debutterà in prima tv assoluta su Dmax mercoledì 25 dicembre. Imperdibile panel targato Crunchyroll (ore 14:30, Auditoriom San Girolamo) nel corso del quale saranno svelati nuovi entusiasmanti contenuti della piattaforma, mentre Toei porterà i primi episodi di Dragon Ball: Daima (ore 14:00, Cinema Astra).

Lucca Comics & Games diventa un enorme set a cielo aperto e protagonista di ben quattro documentari che ne esploreranno i tratti distintivi; un progetto unico, le cui riprese sono iniziate già nel corso di questa edizione, nato da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dallo scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne curerà regia e scrittura, insieme ad altri collaboratori. I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, li realizzerà assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà di distribuirli in sala e su IWONDERFULL.

Nella fitta programmazione dedicata al Fantasy e ai più giovani, almeno quattro gli appuntamenti da segnalare. Felicia Kingsley: Una conquista fuori menù, alle ore 12:30, Teatro del Giglio, in cui l’autrice del bestseller Due cuori in affitto presenta il nuovo libro Una conquista fuori menù, un romance che riporta sulla scena un personaggio molto caro ai lettori: Dwight Faraday; modera Valentina Ghetti. In Auditorium del Suffragio, ore 14:30, Samantha Shannon: The bone season: l'amatissima autrice del Priorato dell’albero delle arance e di Un giorno di notte cadente torna con La stagione delle ossa, suo primo romanzo edito in Italia, nel quale conduce i lettori nell’inquietante Repubblica di Scion, in una Londra distopica del 2059 che ha trasformato la lotta contro l'innaturalità in una crociata di terrore e repressione. Modera Martina Levato. L’irresistibile simpatia di uno dei comici italiani più amati per raccontare una mostra speciale: Lillo presenta la mostra nata dalla collaborazione tra Unicef e Bonelli, ore 10:00, Sala Incontri Junior Real Collegio. Lillo e Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia, presentano le foto scattate da Gianmarco Sicuro e le iniziative di Bonelli per festeggiare i 50 anni di UNICEF. A seguire, alle ore 11:00, grande attesa per l’arrivo di due astronauti molto particolare… Un giorno da astronauta... con Geronimo Stilton vedrà Astro-Geronimo e Astro-Tea presentare per la prima volta Viaggio nello spazio, in cui il topo-giornalista più famoso del mondo e sua sorella Tea accompagnano gli appassionati lettori alla scoperta delle meraviglie che circondano il pianeta Terra.

Alle 14:00, Chiesa di San Cristofaro, un appuntamento speciale: Il giubileo, un cammino a fumetti tra storia e attualità. A metà strada tra un laboratorio creativo e una presentazione, un incontro per scoprire come si crea un personaggio dei fumetti e come nasce una comic strip, approfondendo i contenuti del libro Il Giubileo. Un cammino tra storia e attualità. Con Claudia Camicia, Fabio Salandini, Rita Guerra, Marco Mari e il fumettista Federico Fred Dalla Rosa.

Le strade di Lucca si preparano ad accogliere non solo tantissimi cosplayer a tema Attacco dei giganti, Sailor Moon, Dragon Ball, Star Wars, Game of Thrones, Avengers, Attacco dei giganti, Spider-Man ma anche la Parata cosplay ufficiale RiotGames presented by KitKat: i cosplayers Italiani a tema RiotGames partiranno da Piazza Anfiteatro alle ore 11:00 per arrivare al Riot Games Arena (PalaTagliate).

Alle 10:30 in Japan Polo Fiere l’incontro Mitologia giapponese nella cultura pop: da dove deriva la fascinazione degli italiani per la mitologia giapponese? Quali sono gli intrecci di fattori che, spaziando dalla storia comune all'influenza culturale moderna, portano a galla questa ossessione culturale? Denis Amadio e Vittorio Grimaldi provano a trovare delle chiavi di lettura al fascino magnetico esercitato dal Paese del Sol Levante.

Il 2 novembre sarà il giorno di attesi firmacopie con i set della gamma LEGO® Ideas. Dopo l’incontro del 1 novembre con Valentina Bima, prima donna LEGO® Fan Designer italiana che ha presentato in anteprima mondiale il suo set LEGO® Ideas Il Giardino Botanico, il 2 novembre è la volta del primo LEGO® Fan Designer italiano e designer del set LEGO® Ideas Baita Andrea Lattanzio aka Norton74, che incontrerà gli appassionati dalle 12:00 alle 14:00; a seguire, il designer di LEGO® Ideas Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso, Lucas Bolt aka BoltBuilds, dalle ore 16:00 alle 18:00. Lucas Bolt sarà anche protagonista di un’intervista sul canale Twitch di Lucca Comics & Games.

Dal Metal alla Fantasy e ritorno: il viaggio di Hansi Kursch è uno degli appuntamenti imperdibili di sabato dedicati alla musica. Alle 12:30, in Auditorium San Francesco, Hansi Kursch sarà a Lucca per essere celebrato tra i grandi musicisti capaci, con le loro liriche e sonorità, di far rivivere le grandi epopee del fantasy. Dal concept album sul Silmarillion (Nightfall in Middle-Earth) a At the Edge of Time, un mirabile excursus musicale che dalla mitologia norrena al paradiso perduto di Milton, passando per Bran Stark, Rand al’Thor e il campione eterno di Moorcock è stato capace di aprire un dialogo tra musica contemporanea e narrativa come solo i Bardi sono in grado di fare.

Alle 21:00 si chiude con Vent’anni e poi, concerto-evento unico e memorabile per celebrare i 20 anni dell’area tematica da sempre colonna sonora del festival. Arrivano sul main stage: Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e Max Longhi, Enzo Draghi, I Cavalieri del Re, Vince Tempera, Gli Oliver Onions, Douglas Meakin dei Superobots e Rocking Horse, Melody Castellari de Le Mele Verdi, Mauro Goldsand, Stefano Bersola, I Raggi Fotonici, gli Animeniacs Corp, La Mente di Tetsuya, Carlo Vik dei Cialtroni Animati, Ailar e il Supremo dei Miwa e I suoi componenti, Amuro David e Alex Katsura dei Bishoonen, Fabio e Jonathan dei Banana Split, Paolo Gualdi de La Flotta di Vega, Andrea Lucchi dei Poveri di Sodio, Stefano Salerno della Bim Bum Bam Band, Massimiliano Poggi e le Kimagure.

