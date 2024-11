Aggredisce guardie giurate e carabinieri all'ospedale Cisanello: arrestato 32enne

Episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale "Cisanello" di Pisa nella serata del 1° novembre.

Protagonista un 32enne, che, in stato di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, ha aggredito le guardie giurate in servizio.

Intorno alle 19, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa sono intervenuti presso la struttura sanitaria a seguito di una segnalazione di una persona molesta e violenta all’interno del presidio sanitario. Sul posto, hanno trovato l’uomo che al fine di sottrarsi al controllo ha opposto strenua resistenza, sferrando un calcio a un militare.

Una successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una piccola quantità di marijuana. Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, il 32enne, viste le sue condizioni di alterazione psico-fisica, su disposizione del 118 intervenuto, è stato trasferito nuovamente in ospedale e, durante le fasi di trasferimento sull’ambulanza con un calcio ha danneggiato un computer dell’ufficio facendolo cadere per terra.

L’uomo è stato così arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato subito rimesso in libertà.

