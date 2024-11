Conclusi i lavori di ristrutturazione del cimitero di Montegufoni, benedizione il 1 novembre

Si sono conclusi la scorsa settimana i lavori di ristrutturazione del cimitero di Montegufoni e Baccaiano. La cittadinanza – in particolare quella residente nelle due frazioni – ha potuto apprezzare l'intervento realizzato in occasione della benedizione prevista per la Festa di Ognissanti il primo novembre.

«Il cantiere ha soddisfatto tutte le aspettative che avevamo in fase di preparazione del progetto» commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici, che aggiunge: «Grazie al qualificato lavoro della ditta incaricata e all'aiuto degli operai comunali abbiamo dato un volto completamente rinnovato al cimitero, che aveva bisogno di interventi strutturali importanti. Ci tengo a ringraziare particolarmente tutto il Servizio Lavori Pubblici del Comune e la ditta che si è occupata del lavoro, perché questo cantiere ha mostrato grande sinergia tra pubblico e privato e il risultato si vede».

Il cantiere ha riguardato la struttura a 360 gradi, oltre che gli spazi di pertinenza: per quanto riguarda questi ultimi, peraltro, l'intervento è stato in capo agli operai dell'ente, che hanno realizzato la strada di accesso al cimitero stesso, rispondendo a una richiesta che la cittadinanza aveva esposto da tempo all'amministrazione comunale. Gli operai comunali, infine, si sono occupati anche di riqualificare alcuni singoli elementi del cimitero, a cominciare dal cancello in ghisa che è stato adeguatamente restaurato e posizionato nuovamente. I lavori oggetto di affidamento, invece, consistevano nel consolidamento delle fondazioni della struttura, nell'abbattimento e rifacimento di due lati delle mura perimetrali, nella rimozione di elementi in cemento armato posti sotto terra che impedivano ulteriori sepolture, nel rifacimento di porzioni di intonaco e nella imbiancatura delle mura interne della struttura e nella ristrutturazione della copertura del cimitero e nell'installazione di linee vita – il tutto con un investimento complessivo di 150.000 EURO, escluse le somme per gli interventi in economia degli operai comunali.

«Questo investimento era molto importante per l'amministrazione, perché riqualifica in maniera significativa uno spazio che è caro alla cittadinanza di due importanti frazioni del nostro territorio» commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. «Quando ci siamo insediati – prosegue – avevamo preso come impegno quello di ristrutturare il cimitero e di allargarlo, garantendogli accessibilità, e siamo molto orgogliosi di poter dire che, anche grazie alle sollecitazioni e ai consigli della cittadinanza, l'intervento appare riuscito al cento per cento. Certamente c'è ancora molta strada da fare per migliorare sensibilmente il livello di manutenzione dei nostri cimiteri, che sono ventitre su tutto il territorio comunale, ma certamente questo lavoro è motivo di grande soddisfazione».

Fonte: Comune di Montespertoli

