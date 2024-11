Volley Firenze, Il Bisonte senza paura contro Novara

Si chiude domani il primo tour de force stagionale de Il Bisonte Firenze, che alle 16 ospita a Palazzo Wanny la Igor Gorgonzola Novara per la sesta giornata della Serie A1 Tigotà: dopo aver affrontato in rapida successione, negli ultimi otto giorni, prima Pinerolo in casa e poi Milano in trasferta, ottenendo un ottimo bottino di quattro punti, sulla strada delle bisontine arriva un’altra avversaria difficile, considerando che la squadra di Bernardi è quarta in classifica a quota 12, e ha perso una sola partita, alla prima giornata contro Chieri, vincendo le successive quattro con Pinerolo, Milano, Roma e Cuneo.

Grande rispetto ma non paura per Il Bisonte, che ha appena salutato Marta Bechis e che non avrà ancora a disposizione Bianca Lapini: in questo inizio di campionato la squadra di coach Bendandi ha messo in mostra un gioco e un carattere tali da poter lottare alla pari contro chiunque, e domani vorrà provare a muovere ancora la classifica prima di una minipausa di due settimane senza partite.

EX E PRECEDENTI – Sono sei le ex della sfida: nella Igor Gorgonzola ci sono Mayu Ishikawa, Lina Alsmeier e Alessia Mazzaro, bisontine nell’ultima stagione, Giulia De Nardi, che ha giocato a Firenze nel 2019/20, e Francesca Villani, protagonista con la maglia de Il Bisonte nel 2013/14 (l’anno del doblete promozione in A1-Coppa Italia di A2), mentre a Firenze c’è Ilaria Battistoni, che ha militato a Novara per tre stagioni, dal 2020 al 2023. Per quanto riguarda i precedenti, fra A2, A1, Supercoppa e Coppa Italia sono ventinove, con tre vittorie de Il Bisonte (l’ultima a Siena, per 3-0, il 7 aprile 2019 nei play off di A1) e ventisei della Igor Gorgonzola (di cui le ultime quattordici consecutive).

LE PAROLE DI SIMONE BENDANDI – “Giochiamo contro Novara, un’altra grande squadra che da anni allestisce roster di prima qualità per competere ad alti livelli e piazzarsi sempre fra le prime quattro della classifica: vengono da quattro vittorie di fila, hanno trovato continuità sia nei risultati che nel gioco e possono contare su giocatrici importanti sia al centro che in posto due e in posto quattro, oltre ad essere pericolose in battuta. Dobbiamo tenerne conto, e daremo qualche indicazione alle ragazze in tal senso, ma anche noi veniamo da un’altra buona prestazione, che ci ha dato ancora più fiducia: sappiamo che si può e si deve dar fastidio a qualunque avversario, poi è logico che le differenze di valori esistono, però se si gioca bene si può cercare di strappare qualche punto. Noi entreremo sempre in campo con questo obiettivo e con questa voglia, per gustarci a pieno quello che siamo in grado di esprimere e di vivere in campo”.

LE AVVERSARIE – La Igor Gorgonzola Novara di coach Lorenzo Bernardi, al netto del possibile turnover e viste le assenze di Eleonora Fersino e Vita Akimova, potrebbe schierarsi con Francesca Bosio (classe 1997) in palleggio, la russa Tatiana Tolok (2003) come opposto, Federica Squarcini (2000) e la serba Maja Aleksić (1997) al centro, la giapponese Mayu Ishikawa (2000) e la tedesca Lina Alsmeier (2000) in banda e Giulia De Nardi (1994) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN (per gli abbonati alla piattaforma) e su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto su tutti i pacchetti VBTV.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa

