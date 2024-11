Volley Scandicci, Savino Del Bene in trasferta contro Conegliano

Primo big match stagionale per la Savino Del Bene Volley, attesa dalle pantere dalle pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano per la 6° giornata del girone di andata .

Il confronto di domenica sarà il remake della prima storica Finale Scudetto giocata dal club toscano nella scorsa stagione e vedrà contrapposte rispettivamente prima e terza potenza del campionato italiano , attualmente distanziate da sei lunghezze.

La sfida alle Campionesse d’Italia e d’Europa in carica è quindi programmata per domenica 03 novembre alle ore 18:00 presso il PalaVerde di Villorba (TV).

EX E PRECEDENTI

Una sola ex di Conegliano presente nel roster della Savino Del Bene Volley, si tratta di:

Giulia Gennari, palleggiatrice classe ‘96, che ha militato per il triennio 2019-2022 nella squadra veneta, vincendo un Mondiale per Club e una Champions League, oltre a 8 trofei in ambito nazionale.

Nella Prosecco Doc Imoco Conegliano sono invece tre le atlete che hanno giocato nella squadra di patron Nocentini, si tratta di:

Zhu Ting, schiacciatrice cinese classe ‘94, aggregata alle toscane per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024, con cui ha conquistato la Cev Cup 2023 ;

Isabelle Haak, opposta svedese classe ‘99, ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley per il biennio 2017-2019;

Marina Lubian, centrale classe '00, ha militato nella Savino Del Bene Volley per tre stagioni, contribuendo al trionfo in Challenge Cup 2022 .

Quello di questo fine settimana sarà il trentaquattresimo confronto tra le due formazioni in ambito italiano: il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole a Conegliano, in grado di aggiudicarsi 27 vittorie contro le 6 imposizioni della Savino Del Bene Volley.

L’ultima sfida ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e la Prosecco Doc Imoco Conegliano risale allo scorso 27 aprile, quando le pantere si imposero in Gara-4 di Finale Scudetto , cucendosi al petto il settimo tricolore della propria storia. Le toscane, sebbene non siano riuscite a concludere la serie in proprio favore, hanno venduto cara la pelle, portando a casa Gara-1 al termine di una partita rocambolesca chiusa solo al tie-break e cedendo nelle successive tre contese.

Uscendo dai confini italiani, le due formazioni si sono scontrate in 4 occasioni anche in Champions League. Nella stagione 2018-2019 le due formazioni si affrontarono due volte all'interno delle gare valide per il girone D, con Conegliano che vinse il match d'andata 3-2 e la Savino Del Bene Volley che si impose con lo stesso risultato nel match di ritorno .

Nella stagione 2020-2021 invece Scandicci e Conegliano incrociarono il loro cammino nei quarti di finale: ad imporsi fu Conegliano che si aggiudicò la gara d'andata per 3-2 e l'incontro di ritorno per 3-0 .

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Di sicuro troviamo un avversario rinnovato, ma non cambiato in termini di fame e nella determinazione che l’ha contraddistinto negli ultimi anni. Ci troveremo di fronte probabilmente la squadra al momento più forte al mondo e per fare partita dovremo cercare di rendere il loro gioco meno dinamico ed essere ordinate nelle loro situazioni negative. La battuta sarà un elemento chiave con Conegliano e l’altro fondamentale in cui dovremo cercare di eccellere è la difesa: sarà difficile a volte toccare a muro con la velocità di Wolosz, ma dobbiamo fare un sacrificio in più in termini difensivi e al tempo stesso avere coraggio nelle situazioni d’attacco. Sappiamo che è un avversario rinnovato sicuramente rispetto allo scorso anno ma con tanta esperienza: dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di pensare ad un’azione alla volta”.

LE AVVERSARIE

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che non ha bisogno di particolari presentazioni, come dimostrano i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Oltre ad aver dominato la stagione regolare ed aver vinto lo Scudetto, le pantere si sono aggiudicate in ordine: Supercoppa Italiana , Coppa Italia e Champions League , in una finale tutta italiana contro la Vero Volley Milano.

Ambizioni che non mutano per la squadra di Santarelli anche per la nuova stagione sportiva, candidandosi nuovamente tra le favorite in ambito italiano ed europeo. Le pantere hanno infatti già messo in bacheca la Supercoppa Italiana 2024 , trascinate dall’MVP Sarah Fahr, e conducono a punteggio pieno la classifica generale della Serie A1 con 18 punti.

Se da un lato la conduzione tecnica non ha subito variazioni, con la conferma di Santarelli al suo ottavo anno consecutivo sulla panchina delle venete, dall’altro il roster della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha visto l’arrivo in estate di alcune campionesse internazionali, tra tutte la fuoriclasse brasiliana Gabi e l’ex di turno Zhu Ting. Sono poi approdate in Veneto anche l’ex azzurra Chirichella e la palleggiatrice giapponese Seki, oltre alla giovane schiacciatrice polacca Lukasik. Tra le conferme di lusso, la capitana Wolosz e l’opposta Isabelle Haak insieme alle tre campionesse olimpiche Fahr, Lubian e De Gennaro.

Pantere che domenica dovrebbero scendere in campo con il 6+1 formato da Wolosz e Haak sulla diagonale principale, in posto 4 la brasiliana Gabi insieme a Zhu con al centro il duo olimpico Fahr-Lubian. Il libero è De Gennaro.

IN TV

La partita tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Rai Sport e previo abbonamento sulla piattaforma Volleyball World TV . Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

