Cacciatore muore dopo essere caduto in un dirupo mentre cercava i propri cani

Un uomo di 59 anni di età, cacciatore, è stato trovato morto oggi in località Samminiatello a Montelupo Fiorentino in un dirupo. Stava cercando i cani che gli erano scappati e probabilmente non si è accorto della scarpata ed è caduto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

