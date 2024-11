Architettura e Vita: il 6 novembre a San Miniato il convegno tra i maggiori esperti del settore

Lo Studio Tecnico Casalini celebra i primi 20 anni di attività al servizio di privati, aziende e pubbliche amministrazioni. Per l’occasione, il prossimo 6 novembre, l’azienda organizzerà un evento speciale presso la suggestiva cornice di Villa Sonnino, intitolato 'Architettura e Vita'. Un convegno che si preannuncia come un momento di incontro e dialogo tra i più quotati esperti e professionisti del settore.

Un convegno di alto profilo

L'evento vedrà la partecipazione di relatori d'eccezione, tra cui l'architetto Fabrizio Rossi Prodi, fondatore dello studio Rossiprodi Associati e professore presso l'Università di Firenze, noto per il suo approccio innovativo e sostenibile all’architettura. Accanto a lui, interverranno rappresentanti di aziende leader come Valsir, ABB, Beghelli e BTicino, che porteranno la loro esperienza su tematiche chiave come il comfort ambientale, la sicurezza e la gestione energetica.

“Lavoriamo ogni giorno con le migliori aziende del settore e per accompagnarci in questo evento abbiamo scelto Valsir, ABB, Beghelli e Bticino per la loro indubbia autorevolezza – le parole di Stefano Casalini, fondatore dello Studio Tecnico – Abbiamo investito molto in questi anni, in personale qualificato e certificazioni, per lavorare con i migliori. Innovazione, qualità e sostenibilità: i valori dello Studio Tecnico Casalini"

Dal 2004, lo Studio Tecnico Casalini si distingue nel panorama della progettazione di impianti per la capacità di combinare efficienza, innovazione e un profondo rispetto per l’ambiente. Fondato da Stefano Casalini, l’azienda ha sempre posto al centro del suo operato la qualità dei servizi offerti, consolidando rapporti di fiducia con clienti di ogni settore, dal residenziale all'industriale.

Oggi, lo Studio rappresenta una realtà dinamica e in costante crescita, capace di offrire soluzioni personalizzate che vanno dalla progettazione di impianti elettrici e termici, alla consulenza per la sicurezza nei cantieri, fino agli interventi di efficientamento energetico. Grazie a un team multidisciplinare di giovani professionisti e alle certificazioni ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e SECEM, lo Studio Casalini continua a garantire standard elevati e servizi all'avanguardia.

Una festa per celebrare i primi 20 anni di attività

L’evento del 6 novembre sarà una straordinaria occasione per celebrare venti anni di successi e per guardare al futuro, discutendo delle nuove frontiere dell’architettura e della progettazione impiantistica. La partecipazione è riservata agli invitati, ma rappresenta un'opportunità unica per approfondire tematiche di grande attualità e confrontarsi con figure di rilievo del settore.

Studio Tecnico Casalini: innovazione e affidabilità al servizio del territorio

In venti anni di attività, lo Studio Tecnico Casalini ha saputo evolversi e crescere, mantenendo sempre saldi i propri valori di qualità, serietà e attenzione all’ambiente. Con l’evento 'Architettura e Vita', l'azienda celebra un passato ricco di traguardi e guarda al futuro, pronta a continuare a essere un punto di riferimento per il territorio e oltre.