Doveva scontare 2 anni di carcere per spaccio, arrestato a Pontedera

Condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia a Pontedera un 29enne. Il giovane, marocchino residente in città, è stato individuato sabato dalla sezione di polizia giudiziaria del Commissariato in servizio di prevenzione e controllo del territorio, che ha eseguito l'ordinanza di carcerazione. Il 29enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà rimanere in regime degli arresti domiciliari. Alla scadenza della detenzione, saranno attivate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.

