Bosco, in uscita il bando che promuove forme associative tra proprietari forestali 

Promuovere l’associazionismo forestale: è l’obiettivo del bando in uscita che mira a favorire la costituzione di forme associative tra proprietari forestali.

“Una delle principali criticità del nostro sistema forestale - spiega la vicepresidente e assessora all’agricoltura e alle foreste Stefania Saccardi - sta nell’estrema frammentazione delle proprietà private che ne rappresentano complessivamente l’88%. Ciò comporta un’oggettiva difficoltà nell’avere una diffusa pianificazione e, quindi una ottimale valorizzazione della risorsa bosco. La stessa situazione si ritrova in tutte le regioni d’Italia e uno degli obiettivi che la Strategia Forestale Nazionale pone è proprio quello di sostenere forme associative tali che possano consentire di far convergere piccoli e piccolissimi proprietari al raggiungimento di una soglia di sostenibilità economica nella gestione forestale sostenibile. Per questo abbiamo fatto questo bando”.

Il bando si rivolge ai proprietari forestali che siano in grado di mettere insieme almeno 100 ettari di superficie forestale. L’importo massimo a disposizione di ogni proposta è di 50mila euro con i quali è possibile la copertura, al 100%, non solo dei costi di costituzione dell’associazione, ma anche quelli di animazione sul territorio per la condivisione degli obiettivi e la ricerca dei proprietari a cui proporre l’iniziativa.

Il bando finanzia anche la stesura del Piano di Gestione delle superfici forestali a disposizione della costituenda associazione.

Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio.

In Regione Toscana sono già attive alcune forme associative, anche innovative, come la Comunità del Bosco che seguono questa direzione, oltre a diversi consorzi forestali.

Anche le associazioni già costituite possono partecipare al sostegno che, in questo caso, si limita alla sola copertura dei costi per la stesura del Piano di Gestione.

Fonte: Regione Toscana

