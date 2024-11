Bulli ed Eroi, al via il festival di cinema contro tutte le forme di bullismo

Prende il via domani 6 novembre il Bulli ed Eroi Festival Internazionale dei Film per ragazzi Val di Chiana Senese con la partecipazione di Val d'Orcia Val di Chiana e Val Tiberina Aretine, che per il 2024 si confronta con il Bulli ed Eroi 4.0. Il festival parte dopo la presentazione svolta ad Arezzo il 31 ottobre 2024 alla presenza di un nutrito numero di ragazzi.

Un'edizione che, come ogni anno, in linea con la filosofia dell'evento, sarà itinerante e si svolgerà nelle Province di Siena e Arezzo, ma con un respiro internazionale che apre le porte di volta in volta a nuove collaborazioni e sinergie. Gemellato con il Festival Tulipani di Seta Nera- Sorriso Diverso e con la città di Benevento e in collaborazione con La Giornata della Meraviglia promossa dall'Associazione “Per far sorridere il cielo”, ogni anno è capace di rinnovarsi, senza mai dimenticare che non esiste futuro senza passato, come è stato detto durante la presentazione, Il Festival avrà luogo dal 6 al 10 novembre e dal 13 al 14 dicembre 2024, affrontando con la leggerezza e la sensibilità delle arti, tematiche di importanza fondamentale, come quelle del rapporto con i genitori, delle relazioni fra pari, del senso di sé, del narcisismo, della solidarietà, dell'educazione affettiva, della crescita, della coscienza, attraverso la figura del burattino più conosciuto al mondo: Pinocchio.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS , che quest’anno promuove il contrasto al bullismo e la partecipazione de La Fondazione Collodi e vanta importanti partecipazioni fra cui l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del CNA, della Regione Toscana, dei Comuni delle tre vallate e della Val di Chiana e Val Tiberina Aretine, delle Crete Senesi oltre a gemellaggi con la città di Benevento e con il Festival Tulipani di Seta Nera, Medicinema, Bollywood, ed altre importanti realtà della cultura, del cinema, dell’artigianato. L'Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive APS, ha creato una fruttuosa cooperazione con la Fondazione Collodi, a Collodi, altra cittadina Toscana che ogni anno registra un nutrito numero di visitatori. Pierfrancesco Bernacchi, che ne è Presidente, insieme alla Regista Donatella Baglivo che è anche Presidente della giuria tecnica, mentre Luciana Foianesi, Campionessa Mondiale di Braccio di Ferro con i Ballerini dell'Associazione “Se mi aiuti ballo anch'io” sono i testimonial sportivi che indicano ai ragazzi la bellezza del rigore e il rigore della bellezza, come sosteneva Claudio Caligari, regista ancora molto apprezzato che ha raccontato il mondo dei giovani sulle orme di Pasolini e non solo. La direzione artistica è di Paola Dei.

L'edizione via prenderà il via domani mercoledì 6 novembre alle 9,00 a Serre di Rapolano al Cinema Teatro G. Verdi (via dell’Orto 6) ad ingresso libero, con una attenzione particolare all'ambiente e un cortometraggio di Janet De Nardis prodotto da Comieco, con il Film di animazione Pom Poko di Isao Takahata prodotto dallo Studio Ghibli, alla Educazione affettiva con un cortometraggio dedicato a Willy Monteiro Duarte in 3D realizzato da Side Accademy di Verona, dove viene indicato un finale che nel nostro Festival sarà il pretesto per avviare un discorso di educazione affettiva, oltre ad una Masterclass dell'Associazione “Se mi aiuti ballo anch'io” dedicata ai movimenti del corpo al cinema. Giornata della Meraviglia in tutti i sensi, che è diventata un nostro must in collaborazione con l'Associazione “Per far sorridere il cielo” che vedrà la partecipazione di Katiuscia Tarabella, artista che disegna come un angelo affetta dalla sindrome di Charcot Tot.

Riflessione e condivisione, umiltà e passione, storie antiche realizzate con un linguaggio moderno fra la gioia di un green carpet naturale e contenuti profondi che stimolano alla riflessione, grazie alla quale gli insegnanti guideranno i bambini a realizzare disegni nei quali proporre soluzioni e proposte contro la guerra. I disegni saranno materia di una mostra nel periodo natalizio. Serre di Rapolano Terme, pur essendo un piccolo borgo, ospita un evento ricco di contenuti e, con i suoi panorami mozzafiato sulle crete senesi e le sue atmosfere genuine e semplici, si conferma ancora una volta capace di ospitare grandi eventi che ispirano e commuovono. Una giornata con proposte straordinarie piene di emozioni per portare luce nei luoghi e nelle situazioni più oscure.

Fonte: Ufficio Stampa

