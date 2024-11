Crollo di intonaco nei portici di via Grande, zona in sicurezza e transenne, difficoltà per due negozi

Attorno alle 6 di questa mattina una parte di intonaco di un solaio privato sopra i portici di via Grande davanti alla gioielleria Galleni si è staccato cadendo sul pavimento, fortunatamente senza provocare danni a persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che ha allertato il Settore Protezione Civile.

La porzione del soffitto che si è staccata, della dimensione di circa due metri quadrati, è finita sul pavimento dividendosi in varie parti alcune delle quali di grandi dimensioni.

Il Settore Protezione Civile ha provveduto a mettere in sicurezza la zona con transenne che delimitano il passaggio dei pedoni e l'accesso ai negozi Galleni e Ottica Fanucchi.

E' stato avvisato l'amministratore del condominio che ha inviato un proprio tecnico per la valutazione del danno, al fine di provvedere in breve tempo ad attivare un procedimento di ripristino dell'area interessata dal crollo. In attesa che i lavori vengano effettuati dovrà velocemente essere consentito l'accesso ai due esercizi commerciali al momento chiusi.

Tra oggi e domani la ditta incaricata dall'amministratore avvierà le attività per il montaggio di una mantovana, costituita da un ponteggio con tavoloni tali da impedire altri eventuali crolli a terra, consentendo il transito in sicurezza delle persone

Fonte: Ufficio Stampa

