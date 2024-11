Fermato con 70 grammi di hashish, arrestato

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo nei pressi di un bar, i militari hanno trovato in suo possesso 70 grammi di hashish. L’uomo è stato portato al Tribunale di Pisa per il rito direttissimo, dove gli è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana. La droga è stata sequestrata.

