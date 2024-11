Guardie giurate sulla tramvia per la sicurezza di passeggeri e conducenti

Da domani sui tram di Firenze arriveranno le guardie giurate, con lo scopo di proteggere passeggeri e conducenti da eventuali intemperanze e violenze. Per Palazzo Vecchio si punta a raggiungere due obiettivi: da un lato "fare deterrenza contro i comportamenti che creano disagio ai passeggeri, come i bivacchi, ma anche fenomeni di microcriminalità e vandalismi"; dall'altro "avvertire in tempo reale le forze dell'ordine, purché possano intervenire tempestivamente, in caso di necessità". Una 'squadra' composta da due guardie giurate sarà presente sulle linee, per turno di sette ore, in orari differenti, tra le 6 e le 23, salendo e scendendo sui convogli. Da domani, quindi, e per tutta la settimana, domenica compresa. Orari e percorsi verranno poi rivisti di settimana in settimana a seconda anche dei report quotidiani, degli eventi critici, della percezione dei rischi,

Finanziato da Comune, Gest e da Tram spa, il progetto sperimentale andrà avanti fino a fine anno. "Diamo una risposta importante, in tanti ci hanno scritto per segnalare disagi e difficoltà a volte inaccettabili. La tramvia trasporta milioni di persone e vogliamo che sia un servizio accogliente in cui sentirsi tranquilli - sottolinea l'assessore alla sicurezza urbana e mobilità Andrea Giorgio - Questo delle guardie è un servizio sperimentale, frutto di una collaborazione fattiva e di un impegno economico di Comune e aziende e che ha l'obiettivo di garantire il diritto alla sicurezza anche sul tram". Giorgio parla di "un intervento concreto in attesa che arrivino la Pol-metro annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante la visita a Firenze dopo il Cosp e che speriamo arrivi il più presto possibile, e i nuovi agenti".

