A Fucecchio torna il progetto Gutenberg, gli studenti diventano editori

Al via la quarta edizione del Progetto Gutenberg, il percorso di promozione della lettura nel quale gli studenti si trasformano in veri e propri editori. Ideato da Terzostudio, e realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali con il coordinamento degli insegnanti, il progetto Gutenberg vede protagoniste le scuole primarie dei Comuni di Fucecchio, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti, che hanno accolto con grande entusiasmo la sfida e le fiabe selezionate.

A Fucecchio ogni studente delle classi coinvolte, le quarte di tutte le scuole primarie del territorio, ha ricevuto o riceverà nei prossimi giorni il tesserino di giudice insieme al quaderno con i dieci testi finalisti e la scheda con la quale dovrà dare i propri voti a ciascuna fiaba. Gli studenti avranno quaranta giorni di tempo per leggere i testi e formulare il proprio giudizio, dal quale scaturirà la fiaba vincitrice che sarà poi pubblicata. Dopo la scelta della fiaba, nel mese di febbraio, gli studenti dovranno scegliere anche l’illustrazione più adatta ad intrecciarsi con il testo tra le dieci tavole finaliste. L’autore della tavola vincitrice dovrà poi realizzarne altre e con esse si andrà alla pubblicazione del testo. Alla fine del percorso, che unisce un concorso letterario e un concorso per illustratori, ogni bambino riceverà una copia del libro che ha contribuito a realizzare.

Fonte: Ufficio Stampa

