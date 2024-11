Braccio incastrato in un macchinario: incidente sul lavoro a Vinci

Incidente sul lavoro nelle prime ore di oggi a Vinci. Un uomo di 28 anni è rimasto incastrato con il braccio sinistro in un macchinario ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'incidente è avvenuto in via Limitese a Spicchio, intorno alle ore 3.20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici delal Medicina del Lavoro. Al momento non sono le sue condizioni.

