Capodanno a Pisa: in piazza dei Cavalieri il concerto gratuito di Elio e le Storie Tese

Il Comune di Pisa festeggia l’arrivo del 2025 con un concerto spettacolo, gratuito e accessibile a tutti, di Elio e le Storie Tese che si terrà il prossimo 31 dicembre in piazza dei Cavalieri. Lo ha annunciato questa mattina, mercoledì 6 novembre, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti.

“Pisa è una città d'arte e cultura a vocazione turistica, vocazione che contempla iniziative ed esperienze per tutto l'arco dell'anno – ha dichiarato l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini -. E le festività del periodo natalizio costituiscono una ulteriore opportunità per accogliere, fare conoscere la città e fare divertire i nostri ospiti e turisti insieme ai nostri concittadini. Pertanto da alcuni anni come Amministrazione comunale organizziamo grandi eventi gratuiti e accessibili per tutti per festeggiare la fine dell'anno e l'arrivo di quello nuovo. Anche quest'anno si è previsto in Piazza dei Cavalieri uno straordinario concerto spettacolo all'insegna della musica di qualità, capace di coniugare anche ironia e grande sensibilità inclusiva, ospitando artisti poliedrici del calibro di Elio e le Storie Tese, attenti ai temi legati all'utilità sociale. La serata dopo il brindisi della mezzanotte e i tradizionali fuochi d'artificio continuerà fino a tarda notte con dj set per proseguire nella condivisione del divertimento”.

La serata prenderà il via dalle ore 22:00, quando Elio e le Storie Tese saliranno sul palco per uno show che farà cantare e ballare il pubblico con i più grandi successi della loro carriera fino all’arrivo della mezzanotte, quando tutti i presenti brinderanno insieme per dare il benvenuto al nuovo anno. A seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà Ponte di Mezzo, con la magia dei fuochi d’artificio che si rifletteranno sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, in Piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

