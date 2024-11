Nuova fase dei lavori di sistemazione fognaria del capoluogo di Carmignano

Prosegue il lavoro di sistemazione fognaria del capoluogo di Carmignano. Ricordiamo che l’intervento, iniziato nel novembre 2023, rientra nell’Accordo di programma sotto i 2.000 abitanti equivalenti e rappresenta un impegno a suo modo “storico” per il Comune in quanto, alla sua conclusione, consentirà di eliminare 13 scarichi diretti in ambiente, che ancora insistono su uno dei territori più belli della Provincia di Prato, e di realizzare un nuovo sistema di smaltimento dei reflui del capoluogo.

Un lavoro quindi strategico per il territorio di Carmignano e che comporta un impegno economico complessivo di circa 9 milioni di euro.

"È un intervento importante, un investimento di quasi 10 milioni di euro, con il quale sarà ristrutturata praticamente la rete fognaria di Carmignano – dice Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano - Un'opera fondamentale per la nostra comunità e per la corretta gestione del territorio. Si tratta di lavori lunghi e complessi, che inevitabilmente hanno un impatto sulla circolazione. Con Publiacqua abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi per la popolazione e di ridurre che giocoforza nascono, come nel caso di questo intervento, da cantieri stradali. Giova ribadire però la necessità e l'importanza di questo intervento di manutenzione straordinaria, con l'installazione di nuove condutture e di una rete fognaria ex novo".

“Tra gli obiettivi di Publiacqua oltre all’adeguamento e miglioramento delle strutture, alla salvaguardia dell’ambiente, c’è la volontà di ridurre al minimo le difficoltà e i disagi della popolazione – dice invece Nicola Perini, Presidente di Publiacqua - Per questo Publiacqua avrà una interlocuzione continua con l’amministrazione comunale per captare ed intervenire sulle difficoltà e problematiche che un cantiere di queste dimensioni può generare”.

I numeri dell'intervento

L’intervento che va ad iniziare lunedì 11 novembre (Lotto 4 e Lotto 5) interesserà direttamente via Carmignanese (con direzione da La Serra al capoluogo) e sarà suddiviso nelle seguenti 4 fasi (la durata delle singole lavorazioni è stimata nelle condizioni ideali di intervento):

1) via Carmignanese dall’incrocio con via La Serra al civico 124 con la posa di 46 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 5 giorni lavorativi con istituzione di senso unico alternato;

2) dal civico 124 all’incrocio con via della Cantina con la posa di 276 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 30 giorni lavorativi con chiusura strada;

3) dall’incrocio con via della Cantina al civico 15, con la posa di 200 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 15 giorni lavorativi con istituzione di senso unico alternato;

4) dal civico 15 all’incrocio con via Nella Borchi, con la posa di 857 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 60 giorni lavorativi con chiusura strada.

Propedeuticamente all’inizio dell’intervento, sono stati realizzati: 13 saggi sul tratto di via Carmignanese interessata dal lavoro al fine di verificare dettagliatamente cm per cm la presenza di altri sottoservizi (individuati sul lato sinistro della carreggiata in direzione del capoluogo); verifica delle larghezze variabili (tra i 4.5 m e i 5.5 m) della carreggiata per i provvedimenti di viabilità.

La nuova condotta sarà posata quasi al centro della carreggiata in modo da evitare interferenze con gli altri sottoservizi individuati ma anche da evitare vibrazioni sui muri laterali esistenti, di precaria stabilità.

Viabilità

In accordo con l’amministrazione comunale e rispettando una specifica ordinanza, il cantiere, come già per i lotti precedenti, inizierà le lavorazioni alle ore 8.30 e le terminerà alle ore 17.30 dei giorni feriali, compreso il montaggio e la rimozione quotidiana di transenne, materiali e mezzi.

La circolazione sarà invece libera nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica). Nella prima settimana di lavorazioni (a partire dall’11 novembre) sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto di via Carmignanese compreso tra il numero civico 118 ed il bivio con via La Serra.

Prima delle fasi successive in collaborazione con l’amministrazione comunale, saranno comunicati i provvedimenti di viabilità alternativa concordati con la Polizia Municipale.

Gli interventi conclusi

Da novembre 2023 sono stati realizzati e conclusi il lotto 1 (via Poggiorsoli – via Macia, fino all’incrocio con via Benedetto Croce) con la posa di 1,4 km di nuove condotte; il lotto 2 (via macia) con la posa di 380 metri di nuove condotte; lotto 3 (via La Serra da incrocio con via Macia a via Carmignanese) con la posa di 930 metri di nuove condotte; lotto 6 (via del Pontormo) con la posa di 250 metri di nuove condotte.

Ricordiamo anche i numeri complessivi dell’intervento che interessa via Vergheretana, via Carmignanese, via Serra, via Macia, via Poggiorsoli fino alla Strada Provinciale SP9 per poi collegarsi al collettore realizzato a Comeana.

Saranno inoltre realizzati 8 sollevamenti fognari. Tutto questo, come detto, consentirà la raccolta di 13 scarichi diretti (circa 1.700 abitanti equivalenti) che insistono sugli agglomerati di Carmignano e La Serra.

Un tassello importante di un puzzle più grande

Come detto l’intervento di sistemazione fognaria del capoluogo è ancora più importante perché si inserisce in un quadro di opere che Publiacqua ha realizzato in zona negli ultimi anni.

Opere che fanno bene all’ambiente la principale delle quali è il I lotto dell’intervento di adeguamento e potenziamento dell’Impianto di Depurazione di Seano. Un intervento che si è concluso nel 2017, con un investimento di 2,7 milioni di euro, rendendo lo stesso adeguato a ricevere e trattare i reflui anche di porzioni importanti e significative dei comuni limitrofi (Prato, Quarrata e Poggio a Caiano). La progettazione del II lotto, avviata nel 2021, sarà completata nel 2022 e sarà seguita dalla programmazione dei lavori.

Qualsiasi depuratore, però, è niente senza le opere di collettamento che servono a portare a destinazione i reflui del territorio circostante. In questo senso quindi fondamentali le opere di collettamento degli scarichi diretti nell’ambiente della zona ovest di Poggio a Caiano, dell’agglomerato urbano di Ponte a Tigliano, nel Comune di Prato, e quelle dei reflui di Catena di Quarrata, il cui vecchio depuratore è stato dismesso. Lavori che complessivamente hanno richiesto oltre 2 milioni di euro.

Altra opera importante terminata è la dismissione del Depuratore di Candeli con il collettamento reflui della località Comeana all’Impianto di San Colombano (5 milioni di euro). Come detto, nell’aprile 2022 sono state completati i lavori per la sistemazione fognaria della popolosa frazione di Seano (1,4 milioni di euro per eliminare 4 scarichi diretti in ambiente).

