Auto in fiamme a Castelfranco di Sotto, nessuna persona ferita

Auto in fiamme questa mattina a Castelfranco di Sotto. Sul posto, in via Eugenio Montale, poco prima delle 7 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente estinto l'incendio, mettendo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Cause in corso di accertamento.

Notizie correlate