Il cinema come mezzo di contrasto al bullismo, gli studenti del Checchi a lezione al Pacini

Dal 19 al 22 novembre gli studenti dell’istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio parteciperanno ad un'iniziativa promossa dall'istituto nell'ambito delle attività di educazione civica e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Numerose classi si recheranno al cinema Pacini per la visione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", pellicola che racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film, diretto da Margherita Ferri, è tratto dal libro di Teresa Manes, madre di Andrea, intitolato "Andrea oltre il pantalone rosa".

“Il film ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle loro conseguenze – spiega la dirigente scolastica Genny Pellitteri -. Dal punto di vista didattico, la visione di questa pellicola rientra nelle ore di Educazione civica in quanto il film può favorire un dialogo tra gli studenti e gli insegnanti su un tema così importante. Un film che sottolinea la necessità di promuovere valori quali empatia e rispetto degli altri, valori che la scuola ha l'obbligo di veicolare, motivo per cui, su proposta del Team Antibullismo dell'istituto, ho deciso di proporne la visione ai docenti. E la loro adesione massiva a questa proposta sta a confermare la capacità del film di intercettare uno specifico bisogno della scuola, rappresentando uno strumento didattico necessario per la formazione delle giovani coscienze”.

“Ringrazio il cinema Pacini per l'opportunità che viene data alla scuola, nonché la dirigente scolastica e tutti i docenti per aver accolto questa proposta – conclude la sindaca Emma Donnini -. Il cinema e il teatro sono da sempre luoghi di cultura, educazione e formazione, e a maggior ragione possono esserlo oggi per affrontare un tema così delicato come quello del bullismo”.

