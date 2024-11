Successo per la Sagra del porcino e della chianina a Castelfranco di Sotto

Si è chiusa domenica scorsa la dodicesima edizione della Sagra del porcino e della chianina di Castelfranco di Sotto promossa e organizzata dalla Casa del Popolo “Velio Baldasserini” insieme ad altre associazioni del territorio. L’edizione 2024, che ha visto coinvolti cento volontari, ha registrato oltre 5000 presenze con persone provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Sicilia al Trentino. Un ulteriore successo che conferma ormai la solidità di questa manifestazione che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare e conoscere per la qualità dei suoi piatti e per la sua organizzazione.

“In tanti ci chiedono di trovare nuovi spazi e aumentare i posti a sedere – afferma il presidente della Casa del Popolo Arci, Salvatore Morena – ma noi vogliamo rimanere con i piedi per terra senza stravolgere l’impianto della nostra sagra. Venire da noi è come stare in famiglia e forse è anche questo il successo della nostra sagra. Siamo una piccola grande realtà di provincia che si è fatta conoscere grazie al passaparola e ai social. Il merito di questo successo va a tutti i volontari e al grande gruppo organizzativo che ogni anno si spende per la buona riuscita dell’evento. Utilizzeremo il ricavato per sostenere varie attività sociali e per alcuni interventi di miglioramento della Casa del Popolo l’autofinanziamento è la forma migliore per portare avanti le nostre attività sociali e ricreative.”

Notizie correlate