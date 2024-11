Mostra durante controllo una patente georgiana falsa: denunciato

I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo per falsità commessa da privato dopo averlo fermato durante un controllo del territorio. Il conducente, alla guida di un’auto con targa francese, ha presentato una patente georgiana risultata falsa. È stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per guida senza patente, mai conseguita. La patente falsa è stata sequestrata per una perizia tecnica, e il veicolo posto sotto sequestro.

