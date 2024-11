Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno, convocata assemblea straordinaria dei soci

L'Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno ODV convoca un'importante Assemblea straordinaria dei soci per il giorno Martedì 19 Novembre 2024, in prima convocazione alle ore 17.00, in seconda convocazione alle ore 18.30, presso la sede legale dell’Ente posta in Santa Croce sull’Arno (PI) Largo U. Bonetti n. 5.

Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale; 2) varie ed eventuali. Tutti i soci sono invitati a partecipare.

Fonte: Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno ODV

