Scippata da un ladro in scooter a Firenze, ferita una donna

Ieri mattina a Firenze le volanti della polizia di Stato sono intervenute in Borgo San Frediano, per la segnalazione di una donna finita a terra dopo aver subito lo scippo della sua borsa. Secondo quanto appreso, la donna sarebbe stata avvicinata da un soggetto a bordo di uno scooter che si sarebbe impossessato dei suoi effetti personali. La vittima - a seguito della caduta - dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, è stata successivamente trasportata dal 118 all’ospedale Torregalli per le cure del caso.

Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell’episodio i cui contorni restano naturalmente da chiarire.

Notizie correlate