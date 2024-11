Un palloncino blu contro il diabete: #BlueBalloonChallenge a Firenze

Parte da Firenze l’edizione 2024 della #BlueBalloonChallenge, la campagna internazionale di Medtronic volta ad aumentare la consapevolezza su cosa significa vivere con il Diabete di Tipo 1. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di “rendere visibile l'invisibile” attraverso la potente metafora del palloncino blu, tramite molteplici iniziative. A partire dalla condivisione del video ufficiale della campagna che quest'anno celebra anche i familiari e le persone care che condividono il peso del diabete e fanno sentire meno soli coloro che convivono con questa condizione e che sono gli eroi nascosti che aiutano a tenere in equilibrio il palloncino blu quando medici e infermieri non sono presenti.

Il tour nazionale vede la sua prima tappa nel centro commerciale I Gigli di Campi di Bisenzio (Firenze), dove, venerdì 8 e sabato 9 novembre il pubblico verrà coinvolto in qualcosa di davvero inaspettato con l’obiettivo di conoscere più da vicino la campagna e scoprire come contribuire a diffondere consapevolezza sul Diabete di Tipo 1. All’evento sarà presente anche il Consigliere per il Diritto alla Salute del Comune di Campi Bisenzio Marco Monticelli.

Dopo il suo inizio nel capoluogo toscano, il tour farà successivamente tappa nei centri commerciali di altre importanti città italiane: Roma (14 novembre: Roma EST), Milano (16 novembre: Il Centro di Arese), Cagliari (23 novembre: Le Vele Millennium), Napoli (27 novembre: La Cartiera) e Torino (13 novembre: Complesso Nuvola Lavazza).

In Italia i numeri del diabete sono in costante aumento, con circa 3 milioni e mezzo di casi e sono circa 260.000 le persone con Diabete di Tipo 1. Solo in Toscana si contano circa 205 mila casi di diabete, pari a più del 5% della popolazione della regione; di questi più di 13.500 sono casi di Diabete di Tipo 1[1]. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) identifica infatti questa condizione tra le priorità globali a cui i sistemi sanitari nazionali devono prestare attenzione e invita ad un maggiore impegno nel migliorarne la conoscenza e la consapevolezza.

Vivere con il Diabete di Tipo 1 è come mantenere costantemente in aria un palloncino mentre si affrontano le attività quotidiane. È un delicato gioco di equilibrio che richiede attenzione continua e supporto costante. La challenge rinnova l’invito a sperimentare questa realtà condividendo sui social il video della campagna, oppure realizzando un video o una foto, magari insieme a familiari o persone care, mantenendo in equilibrio un palloncino blu durante le attività quotidiane. Per partecipare basterà utilizzare l'hashtag #BlueBalloonChallenge e taggare @medtronicita su Instagram, @MedtronicDiabetes su LinkedIn o @Medtronicdiabete su Facebook. Attraverso questa semplice ma potente metafora, la campagna mira a far emergere le difficoltà quotidiane di chi convive con il diabete che spesso restano invisibili agli occhi degli altri.

Per sensibilizzare più persone possibili su questo tema verrà diffuso il nuovo video della campagna Blue Balloon (disponibile sulla pagina Facebook di Medtronic) che quest’anno vuole rendere “visibile” agli occhi di tutti cosa significa vivere con il Diabete di Tipo 1, non solo attraverso il racconto delle esperienze di chi convive con questa condizione, ma anche di coloro che quotidianamente affiancano queste persone. Il video mostra la resilienza e il supporto quotidiano dei familiari evidenziando l'importanza di un cammino condiviso per superare le sfide quotidiane.

"Medtronic è da sempre impegnata a offrire soluzioni terapeutiche innovative per la gestione del diabete, supportando anche iniziative di sensibilizzazione come la Blue Balloon Challenge" – dichiara Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabete Italia. "Questa campagna mira a combattere i pregiudizi sul diabete e quest'anno vuole anche sottolineare l'importanza del ruolo del caregiver nel supporto quotidiano delle persone che convivono con questa patologia e come la tecnologia possa aiutare a gestire la condizione senza creare limitazioni nel quotidiano e nel futuro. Per avvicinarci ancora di più alle persone, abbiamo organizzato eventi in cinque gallerie commerciali, a partire dai Gigli di Firenze, che ci permetteranno di aumentare ancora di più la consapevolezza su questa condizione”.

In occasione dell’edizione 2024 della campagna Blue Balloon, Medtronic conferma il suo impegno nell’attuazione di pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale utilizzando palloncini realizzati con materiali biodegradabili e sostenibili, limitando così anche la produzione di rifiuti.

