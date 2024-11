Contributi per le associazioni di Montopoli in Val d'Arno: i moduli per la richiesta

È stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricognizione preventiva finalizzata alla concessione di contributi ordinari per l'anno 2025. Gli interessati possono presentare domanda utilizzando il modulo di domanda predisposto. Le istanze per la concessione di contributi dovranno essere presentate entro, e non oltre, le ore 12 del 28 novembre.

"Si tratta – ha detto l'assessora all'associazionismo Kendra Fiumanò – di un sostegno concreto che l'Amministrazione Comunale intende dare alle associazioni del territorio con l'obiettivo di sostenere e favorire la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di intervento di carattere sociale, assistenziale, culturale, formativo, ambientale, turistico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro. Nell'avviso di quest'anno c'è una particolare attenzione verso la rete del nostro territorio, perché crediamo fortemente che lavorare in squadra rappresenti un importante punto di forza. Grazie all'ufficio scuola e cultura del Comune per il grande lavoro che sta svolgendo".

Sul sito del Comune di Montopoli è stata pubblicata la modulistica da compilare e inviare esclusivamente attraverso l'inoltro tramite pec al seguente indirizzo: info@pec.comune.montopoli.pi. it.

A questo link l'avviso e i moduli per la richiesta https://www.comune.montopoli. pi.it/notizie/AVVISO-PUBBLICO- DI-MANIFESTAZIONE-DI- INTERESSE--PER-LA- RICOGNIZIONE-PREVENTIVA- FINALIZZATA--ALLA-CONCESSIONE- DI-CONTRIBUTI-ORDINARI-ANNO- 2025.html

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Notizie correlate