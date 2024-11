Ufficiale, Abc: Mihajlovic saluta

Si separano le strade dell’Abc Castelfiorentino e Milos Mihajlovic. La società ha infatti deciso di rescindere il contratto con l’ala serba giunta a Castelfiorentino questa estate.

L’Abc Castelfiorentino ringrazia Milos per l’impegno profuso nella sua permanenza in maglia gialloblu, augurandogli il meglio per il futuro sportivo e personale.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate