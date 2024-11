Una cerimonia a Firenze per ricordare la deportazione degli ebrei

"Non c'è futuro senza memoria". La Comunità di Sant'Egidio con la Comunità Ebraica ricorderà lunedì 11 novembre 2024 a Firenze, alle 18, in una cerimonia aperta nel piazzale della sinagoga di via Farini, la deportazione degli Ebrei fiorentini

Degli Ebrei deportati nei lager dal 6 novembre del '43 in poi, solo 15 tornarono indietro: otto donne e sette uomini. La deportazione fu avviata il 6 novembre 1943 dal comando nazista. Vennero arrestate oltre 300 persone. Il 9 novembre furono caricate sui treni diretti verso Auschwitz, dove arrivarono il 14 novembre. Solo 107 superarono la selezione per l’immissione nel campo: gli altri vennero immediatamente eliminati.

Nell’elenco dei deportati figuravano anche otto bambini nati dopo il 1930 e 30 anziani, nati prima del 1884.

I tedeschi avevano completato l'occupazione di Firenze nel settembre 1943. Qui i nazisti poterono contare per la razzia sul sostegno attivo dei fascisti, in particolare su quello della banda Carità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

