Abc, weekend senza successi per Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Primo stop per il Gialloblu Castelfiorentino che inciampa con il Basket La Crocetta, il Basket Castelfiorentino cade a Pisa.

Divisione Regionale 2

Alla quinta giornata arriva il primo stop per i ragazzi di Dario Chiarugi, che inciampano per mano del Basket La Crocetta, corsaro al PalaBetti per 66-74. Gara complessa fin dalla palla a due per i gialloblu, che di fatto inseguono sempre per poi mettere la testa avanti quando mancano due minuti alla sirena. Ma proprio sul più bello due bombe ospiti indirizzano definitivamente la sfida.

“Dobbiamo fare mea culpa – commenta coach Chiarugi – e riconoscere i meriti dei nostri avversari. Abbiamo pagato un approccio completamente sbagliato che ha permesso alla Crocetta di mettere la testa avanti nella prima frazione e di fatto amministrare fino al 30′. Nell’ultimo quarto siamo stati bravi a reagire e ricucire, arrivando a mettere la testa avanti quando mancavano due giri di cronometro alla fine. Ma due triple a distanza ravvicinata hanno riportato l’inerzia verso San Miniato e noi nelle ultime azioni non siamo più riusciti a fare canestro. Adesso resettare immediatamente e testa a Pistoia”.

Prossimo impegno domenica 17 novembre alle 18:30 sul parquet del Banathinaikos Pistoia.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET LA CROCETTA 66-74

Tabellino: Tavarez 8, Damiani 12, Filippini ne, Talluri J. 8, La Rosa 2, Cetti, Fabrizzi 4, Turini 4, Talluri T., Zampacavallo 6, Iserani 22. All. Chiarugi.

Parziali: 10-17, 28-35 (18-18), 41-49 (13-14), 66-74 (25-25)

Arbitri: Galluccio di Colle Val d’Elsa, Toscano di Asciano.

Serie C Femminile

Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria lontano da casa per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al termine di quaranta minuti di grandissimo equilibrio si arrendono per 55-52 alla Pallacanestro Femminile Pisa. Buono l’approccio delle gialloblu, che mettono la testa avanti alla prima sirena chiudendo il parziale sul 14-17. Nella seconda frazione, però, la truppa castellana fatica a trovare la via del canestro e un break di 16-8 prova ad indirizzare la sfida: 30-25 all’intervallo. Al rientro la gialloblu sono brave a mantenersi a contatto, tanto che la gara scivola via sul punto a punto: così, dopo il passaggio al 30′ sul 38-37, un ultimo quarto al cardiopalmo decide i giochi. Ed è qui che gli episodi e i possessi finali premiano le padrone di casa.

Prossimo impegno sabato 16 novembre alle 21 al PalaBetti contro la Pallacanestro Femminile Viareggio.

PALL. FEMMINILE PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 55-52

Tabellino: Bellantoni 8, Dani 6, Lucchesi 2, Caparrini 8, Baldinotti 3, Banchelli 16, De Felice, D’Ambrosio 2, Ancillotti 2, Bandinelli 5, Costa, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 14-17, 30-25 (16-8), 38-37 (8-12), 55-52 (17-15)

Arbitro: Ricci di Calcinaia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

