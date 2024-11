Alessandro Campi ospite d’eccezione del Festival Machiavellerie “Off”

Inaugurato a spasso nella storia, con le escursioni di trekking che riscoprono i luoghi legati a Machiavelli, e a teatro, tra parole e note, con la lectio dell’esperto di comunicazione politica Giovanni Diamanti e il concerto del Maggio Musicale fiorentino, il festival Machiavellerie edizione “Off”, prosegue il suo viaggio sulle tracce del grande intellettuale che fondò la scienza politica moderna.

La prima rassegna italiana dedicata alla figura e all’opera dell’autore del “Principe” propone questo pomeriggio alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale la presentazione del volume “La corona vuota” dell’operatore culturale Damiano De Chirico che affronterà il tema del pensiero politico di Machiavelli nei drammi storici di Shakespeare. La natura del potere, il rapporto fra politica e realtà sono temi di stringente attualità su cui Niccolò Machiavelli e William Shakespeare, due maestri della cultura occidentale, si sono soffermati nei loro scritti. L’intervento di De Chirico è focalizzato sulla creazione di un dialogo fra due dei protagonisti più importanti e controversi del pensiero occidentale nell’intento di cogliere gli elementi comuni, i punti di contatto che possono tradursi in riflessioni in grado di rispondere alle sfide della teoria e della politica contemporanee.

Domani, martedì 12 novembre, alle ore 18, si terrà sempre tra gli scaffali della biblioteca comunale la presentazione del saggio inedito della pedagogista Sabrina Merenda “Machiavelli e le missioni celebrate a tavola: il potere della diplomazia e dell’inganno”, accompagnata da alcuni aneddoti tratti dal testo storico “Il Canto del Giglio”. L’iniziativa sarà conclusa da una breve interpretazione della sceneggiatura scritta dall’autrice a cura dell’Associazione culturale Colmena. Il saggio ruota intorno alla personalità di Machiavelli e le sue missioni diplomatiche, come funzionario della Cancelleria della Repubblica Fiorentina, e si addentrerà nei labirinti della sua anima nonché nei suoi obiettivi. Machiavelli sarà esplorato sul piano psicologico, storico e politico.

Nell’ambito del programma culturale che va avanti fino al 17 novembre, promosso dal Comune, in collaborazione con Elastica, spicca la conferenza del politologo Alessandro Campi, nonché direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, “Le maschere di Machiavelli 500 anni di immagini, rappresentazioni e stereotipi”, in programma mercoledì 13 novembre alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale.

Intanto tra gli spazi del Museo “Giuliano Ghelli” di San Casciano in Val di Pesa è possibile visitare la mostra Le ombre dei Potenti, una raccolta di disegni del fumettista Alessio Biblioteca, curata dall’Associazione Verso Oklahoma. Partendo dagli scritti di Machiavelli, la mostra indaga la grottesca ciclicità nella Storia attraverso un percorso grafico, nero su bianco, in cui sfilano le derive del potere. Tra le opere proposte, anche alcuni riferimenti moderni che dal ‘500 trovano eco nei nostri giorni, in un continuo dialogo passato-presente, ispirato dallo scrittore, filosofo e politico fiorentino. La Politica è uno dei leit motiv che guida la mano del fumettista Biblioteca, nel tentativo di reinterpretare la realtà attraverso il confronto con i temi e le questioni sociali e politiche contemporanee.

Ingresso libero.

Il programma della manifestazione è disponibile on line, sul sito del Comune di San Casciano in Val di Pesa (http://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/) e gli strumenti social, pagina Fb Instagram, del Festival Machiavellerie.

