Bonus Anziani 2024: ecco il bando, fino a 2.400 euro a contributo

Da oggi, lunedì 11 novembre, fino al prossimo 14 gennaio è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Anziani 2024. Sulla misura l’amministrazione Comunale ha messo a disposizione 410mila euro. L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad esaurimento del budget, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero degli aventi diritto, e in ogni caso, non potrà comunque superare i 2.400 euro annui per ogni beneficiario.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di intervenire a sostegno delle famiglie per non lasciarle sole nell’affrontare le difficoltà e i costi legati all’assistenza di una persona anziana non autosufficiente – dichiara l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno – mettendo a disposizione oltre 400mila euro e offrendo ad ogni beneficiario un contributo una tantum che può arrivare fino 2400 euro l’anno. Una somma che potrà essere utilizzata per acquistare beni essenziali, coprire spese sanitarie e accedere a farmaci e visite specialistiche presso strutture convenzionate con il Comune, proseguendo così nel nostro impegno per offrire sostegno e vicinanza alle persone più vulnerabili”

Requisiti. Per richiedere il contributo è necessario possedere i seguenti requisiti: avere un’età uguale o superiore a 65 anni; essere in possesso di Isee ordinario in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza omissioni/difformità, di importo pari o inferiore a 25mila euro; essere disabile in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e/o avere il riconoscimento di invalidità al 100%; non ricoverato in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) ai quali è comunque consentito lavorare.

Domande. Per poter accedere al contributo è necessario presentare istanza mediante il form online del Comune di Pisa, all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-anziani. Per accedere al sistema online del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID-CIE-CNS. E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Si ricorda che è attivo il supporto di facilitazione digitale: presso l’URP del Comune, su appuntamento https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/prenota_appuntamento oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio sociale del Comune di Pisa al seguente indirizzo: affari.sociali@comune.pisa.it

