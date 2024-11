Chiude il presidio di Camerata per due settimane per i lavori dell’ospedale di comunità

Chiuderà per circa due settimane a partire da mercoledì 13 novembre il presidio territoriale di Camerata in via della Piazzola, a Firenze, per il cantiere PNRR della fase di avvio dei lavori per l’ospedale di Comunità. La decisione di chiudere completamente la struttura nasce a seguito della valutazione delle opere di cantiere che nelle due settimane, con la demolizione massiccia di due corpi di fabbrica produrrà un rumore di portata non sostenibile con la soglia di compatibilità lavorativa. Per altro in un tempo abbastanza concentrato da cui la chiusura della struttura a tutela anche degli operatori.

La temporanea chiusura del presidio comporterà uno spostamento delle attività sanitarie e dei servizi territoriali che durante tale periodo verranno trasferiti in altre sedi. Presso la struttura di via della Piazzola sono collocati al primo piano tutti i servizi di presidio sociosanitario territoriale mentre al secondo piano era ubicato il reparto di degenza da 12 posti letto di cure intermedie che a maggio è stato trasferito a Santa Maria nuova, proprio per consentire l’avvio di questi lavori. Già trasferito a Santa Maria Nuova nella scorsa primavera anche il reparto di dialisi.

Con la chiusura del presidio gli utenti con visite ambulatoriali programmate sono stati tutti preventivamente avvertiti e verranno indirizzati su altre strutture, tenendo conto della zona di appartenenza: per i fiorentini alla Casa della Comunità D’Annunzio, per i residenti su Fiesole ai presidi di Pratolino, Caldine e Compiobbi. Contestualmente alla chiusura del presidio, anche la strada di accesso, via della Piazzuola, dal 13 novembre sarà chiusa.

Alla fine di queste due settimane il presidio riaprirà con alcune modifiche al servizio dei prelievi ematici che nel numero giornaliero saranno ridotti rispetto agli attuali previsti, con ridistribuzione dei rimanenti sui punti prelievo del territorio di riferimento. La riorganizzazione del servizio di prelievo si rende necessaria in quanto alla riapertura del presidio sarà ridotta la disponibilità di parcheggio: via della Piazzola ritornerà infatti percorribile ma non si potrà più parcheggiare lungo il marciapiede. Verrà allestito un camminamento pedonale, per visitatori e operatori che, invece, troveranno parcheggio lungo via di San Domenico. Cinque posti auto nello slargo di via della Piazzola, rimarranno disponibili per mezzi di soccorso, carico e scarico merci, utenza dedicata. Via di Camerata resterà parcheggiabile lungo il muro a destra della strada.

Dopo queste due settimane, i lavori per l’ospedale di Camerata continueranno ma senza impatto sulle attività ambulatoriali del presidio che potranno riprendere regolarmente. Con una specifica valutazione, la convivenza lavorativa degli operatori e la presenza degli utenti è risultata compatibile con la prima fase del cantiere.

Per gestire al meglio e con la dovuta attenzione lo spostamento, la Direzione sanitaria con la responsabile del presidio di Camerata, Daniela Mazzotta, ha dato comunicazione con adeguato preavviso del trasferimento delle attività sanitarie, dopo averne condiviso le linee organizzative con il Coordinatore sanitario dei servizi territoriali della zona fiorentina nord ovest, Alessandro Pecchioli e con gli altri responsabili dei Servizi.

