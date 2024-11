Chiusura dei centri sociali a Firenze: spazi pubblici per la collettività, non per celebrare i terroristi

La Lega Firenze, per voce di Barbara Nannucci, Capogruppo al Quartiere 3 e Segretario cittadino, e di Federico Bussolin Segretario Provinciale, sostiene con forza le recenti dichiarazioni del Vicepremier Matteo Salvini sulla necessità di chiudere i centri sociali occupati abusivamente in Italia. Firenze ha da tempo un caso emblematico che richiede un intervento chiaro: il CPA Firenze Sud.

"Il CPA Firenze Sud, occupato illegalmente, opera in aperta violazione delle norme e della sicurezza urbana. Ma non si ferma qui: da anni, questi spazi vengono utilizzati per ospitare e celebrare personaggi legati al terrorismo degli anni Settanta," dichiarano Nannucci e Bussolin.

Tra gli eventi recenti che destano maggiore sconcerto vi è la presentazione, nel 2020, del libro “Figli delle catastrofi - Ribelli e rivoluzionari” di Giorgio Panizzari e Tino Stefanini. Panizzari, fondatore dei Nuclei Armati Proletari, fu tra i prigionieri richiesti dalle Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro, mentre Stefanini era membro della banda Vallanzasca. Nel febbraio 2023, il CPA ha ospitato anche la presentazione del libro di Dimitris Koufontinas, ex leader dell’organizzazione terroristica greca “17 Novembre.” E già nel marzo 2018 l’ex brigatista Barbara Balzerani era stata invitata al CPA, suscitando indignazione e una richiesta di sgombero approvata in Consiglio Comunale.

"È assurdo che un immobile comunale destinato a scopi educativi in passato, poi passato a Publiacqua, sia lasciato a chi celebra un passato di violenza e illegalità. Gli spazi pubblici devono servire la collettività, non chi promuove ideologie di odio e sovversione," concludono gli esponenti leghisti. La Lega Firenze chiede al Comune di agire subito per restituire questi spazi ai cittadini, con il sostegno di tutti coloro che desiderano una Firenze più sicura e rispettosa della legalità.

Fonte: Lega Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate