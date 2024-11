Cip-Ghizzani, male la prima trasferta in Liguria

La Cip-Ghizzani delude nella trasferta ad Albenga. Le padrone di casa hanno dominato nei primi due set in cui sono stati molteplici gli errori delle castellane. La squadra ligure ha dimostrato di avere buoni elementi e di aver preparato bene la gara; le ragazze della Cip-Ghizzani invece non hanno messo in pratica il lavoro svolto durante la settimana. Soffre molto la ricezione, non dando quindi la possibilità di rigiocare efficacemente, e quando la palla riesce a rimanere alta in campo ci pensa l'attacco a concedere punti alle avversarie, terminando la partita con percentuali molto basse o addirittura negative. Soltanto il terzo set è stato più lottato, ma indagando bene l'andamento del punteggio si nota come in ogni caso sia sempre Pallavolo I'Giglio stata leggermente avanti la squadra di casa con la Cip-Ghizzani continuamente a rincorrere e recuperare ma senza mai trovare il break.

Il risultato è una partita moscia, perlopiù a senso unico, completamente diversa dalla buona prova della scorsa settimana. E ciò che ne è uscito, guardando da fuori, è stata la mancanza di agonismo. Insomma, un approccio alla partita non degno di una B2 sotto ogni aspetto.

Le parole del direttore sportivo Stefano Campitelli: "È stata una brutta prestazione. Ancora non ci siamo calati nel nuovo campionato e alterniamo prestazioni buone ad altre indecifrabili, come questa. Devono capire che è un altro tipo di campionato rispetto allo scorso anno. Loro (le avversarie) hanno sicuramente un buon organico, ma non possiamo subire così tanto il servizio da non poter rigiocare. Comunque non serve piangere sul latte versato, dobbiamo già pensare alla prossima trasferta, di nuovo lunga e di domenica. Queste partite sono da giocare tutte con grinta, coraggio ed attenzione, e domenica è un altro scontro diretto per il raggiungimento del nostro obiettivo. Ma bisogna ripartire."

Domenica la Cip-Ghizzani sarà nuovamente in Liguria per la partita contro Iglina Albisola. Ricordiamo che anche questa settimana sono aperte le prenotazioni per seguire in autobus la squadra, che soprattutto in questo momento ha bisogno di tutto il sostegno possibile della propria tifoseria.

Fonte: Pallavolo I'Giglio

