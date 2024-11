Torneo di combattimento Medioevale e rievocazione di Montaperti a Castelfiorentino

Montaperti, a partire da questo fine settimana entra nel vivo a Castelfiorentino la rievocazione storica della firma degli accordi di Pace tra Guelfi e Ghibellini, dopo una delle battaglie più sanguinose della Toscana Mediovale

Si intitola infatti “Aspettando la Pace dopo Montaperti” il programma speciale che da quest’anno anticipa di una settimana la rievocazione vera e propria (e che si terrà a Castelfiorentino il 23-24 novembre), contemplando due appuntamenti. Il primo è il Torneo di combattimento medioevale che sarà disputato sabato 16 novembre al Pala ABC “Gilardetti” (via XXV aprile) a partire dalle ore 10.00, con ingresso libero e gratuito (aperto a tutti), organizzato dall’associazione “Iron Tower” in memoria di Carlo Desideri, castellano scomparso tragicamente due anni fa, nonché presidente dell’associazione stessa. I combattenti, con armature del XIII-XV sec, disputeranno gli scontri all’interno di una “Lizza” allestita all’interno del Pala ABC fino alle 19.00, quando si terrà la premiazione e un ricordo di Carlo.

Domenica 17 novembre è prevista la Camminata sui luoghi in cui si svolse l’epica battaglia di Montaperti, narrata anche da Dante nella “Divina Commedia” che si soffermò sul “grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso”. Il ritrovo con mezzo proprio è alle 9.30 al parcheggio delle terme dell’acqua Borra - loc. Montaperti (Castelnuovo Berardenga). La passeggiata, un percorso ad anello di circa 10 km, condurrà i partecipanti a una visita del sito della battaglia e al monumento piramidale commemorativo, accompagnata da una Guida Ambientale Escursionistica. Necessarie scarpe da trekking. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: T.H.E. (Nicola) 328.4136156

“La rievocazione storica della Pace di Castelfiorentino – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – si arricchisce quest’anno con un programma che raddoppia i fine settimana dedicati alla manifestazione, offrendo l’opportunità di assistere a un torneo di combattimento con armature medioevali e di visitare il sito dove si svolse la famosa battaglia tra Guelfi e Ghibellini. A breve illustreremo anche il programma del 23-24 novembre, che si svolgerà interamente a Castelfiorentino, anche in questo caso con molte novità”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate