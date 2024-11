Commemorazioni al ‘Binario 16’, il primo diretto ad Auschwitz, Giani: "La Memoria, il nostro impegno per i giovani"

Il 9 novembre del 1943 dal ‘Binario 16’ della Stazione di Santa Maria Novella partiva il primo convoglio di Ebrei diretto ad Auschwitz. Oggi, come ogni anno, si è svolta la cerimonia con la deposizione della corona di alloro al monumento alla Memoria degli Ebrei fiorentini deportati.

“Da questo binario - ha ricordato il presidente Giani - il 9 novembre del 1943 partiva il primo convoglio di deportati Ebrei verso i campi di sterminio con più di 300 persone tra cui molti bambini e anziani, rastrellati in ogni angolo della città. Solo 15 di loro fecero ritorno. Questa pietra spezzata ci ricorda il momento più drammatico che l’umanità abbia vissuto, l’orrore dello sterminio nazista, ed è il simbolo per Firenze e per la Toscana di una ferita che non si può rimarginare, visibile a tutti i viaggiatori che si trovano a passare da questa stazione”.

“La Memoria - ha concluso Giani - è un nostro preciso dovere come istituzioni e come cittadini ed abbiamo il dovere di tramandarla alle nuove generazioni perché certe atrocità non si ripetano mai più”.

Fonte: Regione Toscana

