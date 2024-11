Confcommercio Pontedera, rinnovato il consiglio direttivo: Lorenzo Nuti nuovo presidente

È Lorenzo Nuti, imprenditore classe 1994, titolare dello storico negozio Enzo Abbigliamento, il nuovo presidente del direttivo Confcommercio di Pontedera. Già presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio Pisa, presidente Gruppo Giovani Imprenditori FederModa Italia Confcommercio e membro di consiglio e giunta nazionale FederModa Italia Confcommercio, è stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea tenutasi presso il Piccolo Teatro Digitale di via Dante Alighieri a Pontedera.

“Sono felice per la fiducia riposta nei miei confronti e pronto ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono” le prime parole del presidente Lorenzo Nuti “Faccio parte del direttivo dal 2017 e sono orgoglioso di guidare oggi un gruppo compatto e rinnovato, che ambisce ad essere rappresentativo non solo delle imprese del centro storico, ma dell'intera città, come testimonia la presenza di commercianti e imprenditori che hanno la propri attività anche al di fuori del centro di Pontedera. Siamo convinti che un passo alla volta potremo raggiungere grandi risultati e ci metteremo immediatamente al lavoro con nuove idee e progetti, ma anche per segnalare criticità e opportunità che sottoporremo al sindaco e all'assessore al Commercio, nell'ottica di una sincera collaborazione”.

“I migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e a tutti i consiglieri” - le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - “Pontedera è un imprescindibile punto di riferimento per l'economia della Valdera e per l'intera provincia. Una realtà contraddistinta da un vivace e dinamico tessuto commerciale ed economico, con una dinamica di impresa in salute (+ 28 il saldo tra aperture e chiusure nel 2023), ma che allo stesso tempo ha bisogno di imprenditori volenterosi, disponibili e che amano il proprio territorio per affrontare gli eventuali problemi e le nuove prospettive. Tutte caratteristiche che contraddistinguono questo consiglio direttivo, massimamente aperto e inclusivo a tutti coloro che vorranno farne parte”.

Ecco i componenti del consiglio direttivo Confcommercio Pontedera: Presidente – Lorenzo Nuti (Enzo Abbigliamento); Vicepresidente - Davide Volterrani (Studio legale Volterrani); Consiglieri - Giovanni Massei (Egidio Massei articoli tecnici industriali), Giacomo Fogli (Chimney Pub), Alessio Sbanchi (Alma Sushi&Pokè), Gioele Gherardi (H2Go – acqua in bottiglia H24 e Agenzia Assicurativa), Cristina Lelli (Ottica Cve), Angelo Belluoccio (Ristorante Diamante Rosso), Monica Pomasan (Pasticceria Dolci Capricci), Paolo Guerrieri (Conad City), Martina Ceccarelli (Digital Media Specialist)

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

