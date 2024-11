Forum Sistema Salute alla Leopolda, Aoup presente con il Nuovo Santa Chiara di Pisa

L'Aoup avrà un ruolo di primo piano nell'ambito del IX Forum Sistema salute "La chiameremo Umanità" che si tiene a Firenze alla Stazione Leopolda il 12 e 13 novembre sul tema della "Salute bene comune" con tante macro-aree tematiche e relative sessioni che affronteranno tutti gli aspetti di un modello socio-sanitario che sappia individuare trasversalmente ai settori e alle discipline delle soluzioni innovative in ottica di sistema, promuovendo una nuova alleanza tra cittadini, istituzioni, comunità, imprese, terzo settore e ricerca, in grado di tutelare la salute come diritto fondamentale e bene comune. Il tutto con un riferimento costante all'intelligenza artificiale che è già operativa pressoché ovunque e che sta accelerando le trasformazioni in ogni ambito della società. Filo conduttore del Forum Sistema Salute sarà il paradigma dell'Healthcare 5.0, dove la tecnologia è alleata per potenziare le capacità umane di cura.

L’Aoup - che ha nel comitato scientifico del Forum Filippo Terzaghi, direttore del Dipartimento di area tecnica nonché Rup-Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello - avrà un ruolo centrale nella due giorni di kermesse, soprattutto all’interno dello Speciale Society 5.0 - Sanità 5.0, con ben 5 Tavoli di lavoro nella sessione Engineering, Architettura e Design - "Dal Nuovo Santa Chiara un Think Tank per l'innovazione condivisa della sanità italiana".

Si parlerà infatti della progettazione di spazi sostenibili e centrati sull'essere umano, con il Nuovo Santa Chiara di Pisa che rappresenta un esempio concreto e in divenire di queste innovazioni, basate sul ripensamento dei modelli organizzativi e assistenziali declinati su umanizzazione e integrazione tra le professioni. Attraverso workshop interattivi e tavoli di lavoro verranno quindi illustrate le peculiarità architettoniche, impiantistiche e organizzative necessarie per la realizzazione degli ospedali del futuro. Saranno analizzate le strategie di change management e le leve per valorizzare il contributo delle professioni sanitarie nella progettazione condivisa del cambiamento organizzativo mirato all'umanizzazione degli spazi ospedalieri, con al centro il benessere dei pazienti.

Sono 5 i tavoli tematici sul Nuovo Santa Chiara in Cisanello, a cui partecipano, insieme ad altri esperti del settore, professionisti di Aoup e del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto insieme alla Direzione aziendale (la direttrice generale Silvia Briani partecipa al I e al V).

Tavolo 1: “Il cantiere, il progetto e lo stato dei lavori: Come progettare e realizzare una struttura innovativa” (12 novembre, 11.30-13), con focus su progetto architettonico e impiantistico correlati alla modalità d’appalto e sull’importanza della programmazione e della gestione delle criticità.

Tavolo 2: “Smart hospital” (12 novembre, 13.30-15), con focus sull’efficientamento di tutti i processi e delle attività reso possibile dall’interconnessione in rete delle varie piattaforme e dall’accessibilità degli utenti.

Tavolo 3: “Il contributo delle professioni sanitarie al cambiamento organizzativo” (12 novembre, 15-16.30), con focus sul ripensamento degli attuali modelli organizzativi e di lavoro assistenziale e sulle strategie per valorizzare il contributo delle professioni sanitarie nella progettazione condivisa e nella realizzazione del cambiamento.

Tavolo 4: “Progettare gli ospedali, tra presente e futuro. Quale umanità vogliamo” (12 novembre, 16.30-18), con focus sull’umanizzazione architettonica, impiantistica e digitale e sulle responsabilità progettuali nell’evoluzione dei modelli assistenziali, delle tecnologie e della nuova frontiera rappresentata dall’IA.

Tavolo 5: “Partenariato pubblico privato: quale ruolo per i privati a supporto della sanità pubblica?” (13 novembre, 15-17), con focus sulle possibili cooperazioni per un rapporto virtuoso fra privati e pubblica amministrazione nell’ottica del supporto a una sanità pubblica che mantenga il governo della salute e che valorizzi e includa le esperienze innovative tecnico-gestionali dei maggiori operatori economici.

Tutto questo mentre all’interno della Leopolda sarà visitabile anche uno stand dedicato proprio al Nuovo Santa Chiara in Cisanello allestito con 3 pannelli grafici da 2 x 2 metri ciascuno, a cura dell’Ufficio del Rup, e un monitor che trasmette il video del cantiere con lo stato di avanzamento dei lavori. Sempre nella postazione sarà possibile navigare sul sito e-chiaracresce per conoscere tutti i dettagli dell’opera e conoscere anche il progetto di raccolta fondi "Io sto con Chiara".

Oltre al Focus sul nuovo ospedale, l’Aoup sarà protagonista anche nelle seguenti sessioni tematiche, fra le tante del Forum, con propri esponenti in veste di relatori o moderatori:

- nell’ambito della "Quarta tappa dei grandi ospedali: risultati, approfondimenti e nuove iniziative" con: l'”Incontro di coordinamento della community degli ambassador della sanità italiana” (12 novembre 14.30-15.30) e l'”Incontro degli ambassador della sanità per Open meeting 2025”, riservati ai direttori generali (sempre il 12, dalle 15.30 alle 16.30);

- al Think Tank “Rachitismo ipofosfatemico X-linked (XLH” (12 novembre 14.30-16);

- nella macroarea tematica: "Equità e innovazione nelle cure della sclerosi multipla in Toscana: un anno di progressi” (13 novembre 14.30-18);

- nei tavoli di lavoro paralleli: “Connettendo competenze: innovazione e crescita nel settore sanitario”, il Tavolo 2: “Cultura del cambiamento nelle professioni sanitarie” (13 novembre 11.40-13.10);

- nella macroarea: “Umanità della diversità: ridefinire l'ecosistema delle malattie rare attraverso l’umanità”, al tavolo di lavoro: "Il valore del team multidisciplinare nelle patologie fibrosanti progressive del polmone” (12 novembre 11-12.30);

- al Think Tank: “Innovazione e sostenibilità: nuove direttive europee per l'efficientamento energetico. Una nuova sfida per le strutture sanitarie” (13 novembre 16-17.30);

- al Workshop: “Antibiotico resistenza: visione globale e azioni coerenti” (12 novembre 9-10.30);

- al Workshop: “Lean e Value based healthcare leadership, gestione del team e processi: il miglioramento organizzativo people driven” (12 novembre 11-13.15);

- alla sessione sul “Valore della spesa farmaceutica per farmaci innovativi: investimento o costo?” (12 novembre 12-13.30);

- al Think Tank “Change management e partnership per il futuro” (13 novembre 9.30-10.30) anche qui con la direttrice Briani.

