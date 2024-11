Futurabilia, un approccio innovativo all'orientamento e alla formazione.

Ancora una scommessa di Confindustria Toscana Nord, Formetica e Polo Scolastico Tecnico Professionale Fermi Giorgi che hanno lanciato, con un'anteprima importante, l'iniziativa "Futurabilia. Il futuro è meraviglia!".

Appena concluso nella Chiesa di San Francesco la mattinata di incontri dedicato al mondo delle start-up e del sostegno alla creatività, ed a seguire a quello sui futuri mestieri nell'era dell'intelligenza artificiale; vi hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca, le loro famiglie ed i docenti, i rappresentanti di alcune industrie aderenti a Confindustria Toscana Nord.

Si è trattato di un "assaggio" rispetto alla più completa rassegna che avrà luogo nel 2025, e che mira a rivoluzionare il concetto di orientamento, ponendo le attitudini dei giovani e le loro aspirazioni al centro della propria visione di futuro: e in base ad esse compiere un percorso di formazione che consenta di affrontare un mondo in costante evoluzione.

Prima degli organizzatori, hanno portato i saluti agli intervenuti Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ospita l'evento, Patrizio Andreuccetti in rappresentanza della Provincia di Lucca, l'assessore con delega all'istruzione scolastica del comune di Lucca Simona Testaferrata, per conto dell'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana Shara Ginevri e per l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Silvia Granucci .

Secondo Davide Trane, Consigliere Delegato all'Education di Confindustria Toscana Nord e Rappresentante Formetica:

"Già l'anteprima di Futurabilia, che ha visto la partecipazione di circa 350 studenti accompagnati dai loro docenti e provenienti dai seguenti istituti: Polo Fermi Giorgi, Isi Machiavelli, Liceo LInguistico G. G. Byron e ISI Pertini, a cui questi si aggiungeranno 14 studenti del Corso ITS Paper Gear di ITS Prime ci fa ben sperare sull'edizione completa dell'anno prossimo: il nostro sforzo, anche ideale, è stato quello di mettersi nella mente dei nostri ragazzi e immaginare, ci auguriamo in modo originale, cosa si attendano dall'orientamento prima e dalla formazione poi. Ovviamente, non abbiamo potuto prescindere dagli strumenti più avanzati di cui possono disporre, e nei due focus di oggi li abbiamo presentati con relatori di assoluto rilievo: vorremmo che fosse chiaro che esistono canali per rendere concreta la propria creatività (le start-up) e che la stessa intelligenza artificiale può non solo aiutare a svolgere i mestieri più consueti, ma anche a generarne altri, innovativi, perfino futuribili. Non dobbiamo poi ignorare che anche le professioni più tradizionali possono ricevere beneficio dall'applicazione di tecnologie innovative, capaci di meglio interpretare i bisogni del mondo produttivo; anche questo è un aspetto su cui punteremo la nostra attenzione. Il fatto di avere in sala i rappresentanti di molte importanti aziende del territorio è la dimostrazione che il link fra scuola, orientamento e formazione e lavoro è attivo e funziona".

Anche il Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi Giorgi, impegnato nell'innovazione didattica anche attraverso l'Intelligenza Artificiale e la Data Science, riconosce in questa iniziativa un'importante occasione di riflessione sul futuro dei giovani.

Per Donata De Cristofaro, Dirigente Polo Scolastico Tecnico Professionale Fermi Giorgi:

"Come istituzione scolastica seguiamo con interesse le trasformazioni del mondo del lavoro e dell'apprendimento. L'Anteprima di Futurabilia rappresenta un momento significativo per confrontarsi sulle prospettive future dei nostri studenti. Il Polo Fermi-Giorgi contribuisce così al dialogo sull'innovazione nell'istruzione, partecipando a un evento che pone al centro le aspirazioni e le potenzialità delle nuove generazioni".

Il mondo delle start-up è stato illustrato da Matteo Levi, Director of Acceleration Southern Europe Startupbootcamp e da Giovanni Polidori, Partner & Investment Manager di A11 Venture, intervistati dalla giornalista Teresa Scarcella.

Molto atteso l'intervento di Raffaele Gaito, imprenditore digitale, formatore e autore di saggi; parlando di se stesso, Gaito afferma: "ho bisogno di stimoli continui, altrimenti mi annoio". Questa affermazione descrive meglio di ogni altra la figura del relatore, e le motivazioni per cui si è deciso di portare la sua testimonianza all'anteprima di Futurabilia. Gaito, anche rispondendo alle domande dei ragazzi e ragazze presenti in sala, ha fatto il punto su cosa sta accadendo ma anche su cosa ci dobbiamo attendere dall'evoluzione nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale in uno scenario futuro; contribuendo a dissipare dubbi e definire possibili aspettative, ed invitandoli a non dare nulla per scontato e definitivamente deciso.

Appuntamento al 2025, quindi, con una due giorni di eventi in cui i temi dell'orientamento e della formazione saranno ulteriormente esplorati; magari con l'augurio di capire che tipo di segnale ha lasciato l'anteprima di "Futurabilia" in quanti vi hanno partecipato.

Fonte: Ufficio Stampa

