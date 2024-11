Ha oltre 40 grammi di cocaina, arrestato

A Vada (Rosignano Marittimo) i carabinieri hanno arrestato un uomo per spaccio. Aveva con sé ben 7 dosi di cocaina del peso complessivo di oltre 3 grammi, pronti per la cessione, nonché euro 255 suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre aveva diverse chiavi alterate e grimaldelli, solitamente usati per furti, per il cui possesso è stato denunciato. La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito poi di recuperare oltre 40 grammi di cocaina nonché un bilancino di precisione.

