Lavori stradali, sospesa la Navetta D tra Pardossi e Fornacette dal 13 al 15 novembre

A seguito dell’emissione, da parte del Comune di Pontedera (PI), dell’ordinanza inerente alla interruzione della circolazione in via del Fosso Vecchio, nel tratto compreso tra via Pio La Torre ed il territorio comunale di Calcinaia, nella frazione di Pardossi, per lavori alla rete fognaria, nei giorni dal 13 al 15 novembre 2024, Autolinee Toscane comunica la sospensione, per i 3 giorni indicati, dell’Esercizio dell’autolinea “Navetta D”, inerente al collegamento tra Pardossi e Fornacette, della rete urbana di Pontedera.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app) , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus.

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Ufficio Stampa

