Lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi, via della Repubblica una mattina senza acqua

Acque comunica che, a causa di un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, dalle ore 8:30 alle ore 12 di mercoledì 13 novembre, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in via della Repubblica.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’orario di ripristino del servizio è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate