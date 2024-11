"Nidi Gratis", a Montelupo rette scontate per 107 bambini: "Misura a supporto delle famiglie"

Una reale misura a sostegno delle famiglie, finanziata grazie al Programma regionale Fse+ 2021-2027, quella di “Nidi Gratis”, il progetto della Regione Toscana per sostenere economicamente le famiglie con ISEE inferiore a 35.000,00 euro con bambini in età 0-3 che frequentano il nido.

A Montelupo Fiorentino sono stati destinati 246.642,10 euro, che serviranno per scontare le rette dell'anno educativo 2024/25 per 107 bambini. Una cifra importante, raggiunta anche grazie al lavoro capillare da parte del Comune per far aderire le famiglie, che ha portato a ottenere un finanziamento addirittura superiore a quello dell'anno scorso. Infatti, per l'anno educativo 2023/24, i fondi ricevuti sono stati pari a 228.281 euro.

Dei 107 bambini che usufruiscono del sostegno di “Nidi gratis” 38 frequentano il nido comunale Madamadorè, mentre gli altri sono iscritti a nidi privati accreditati.

«I dati relativi al 2024 dicono che dopo la nascita del primo figlio una donna su 5 non rientra a lavoro. Tra le cause anche la difficoltà di conciliare i tempi tra vita e lavoro, spesso uno stipendio non è sufficiente a pagare una baby sitter. Montelupo poi ha una caratteristica peculiare, negli anni ha accolto numerose nuove famiglie, giovani che si trasferiscono qui e magari hanno i nonni lontani, quindi viene a mancare anche la rete di supporto familiare. La misura “Nidi Gratis” interviene a supporto delle coppie e dà la possibilità ad entrambi i genitori di continuare a lavorare; inoltre va ad alleggerire notevolmente il carico economico che l’iscrizione ai nidi di infanzia altrimenti comporterebbe», afferma l’assessora alla scuola, Aglaia Viviani.

